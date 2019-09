Kerk-Avezaath voor de laatste keer op corsoparcours: 'De basis is gewoon te klein'

door Menno Provoost

Rien Vogelzang is vanaf zijn zevende jaar bij de corsoclub van Kerk-Avezaath. Met zijn trouw en enthousiasme is hij een uitstervend ras in het dorp. 'Wij zijn oktober al begonnen om piepschuimblokken in de vorm van een eendje te snijden', zegt hij. 'Dat zie ik iemand anders doen. De plakkersgroep van ons wordt ouder. Er zitten mensen op de vloer die al ruim in de tachtig zijn. Dat gaat niet meer, die gaan niet meer een steiger op.'

Aanwas van jongere leden is er niet of nauwelijks. Alle inspanningen van de club ten spijt, vertelt Colien Peters die zelf haar veertigjarig jubileum bij de club viert. 'We hebben open dagen gehad, activiteiten om de jeugd enthousiast te maken. Uiteindelijk is er helemaal geen animo. Ik heb het idee dat het gewoon niet meer leeft hier.'

Daarbij komt dat de bouwplaats in een loods bij de speeltuin moet wijken voor woningbouw. De beslissing om te stoppen, kan ze daarom accepteren. 'Ik heb toen ik het hoorde wel een traantje gelaten, maar ik heb me erbij neergelegd. Ik heb het al die jaren met plezier gedaan. En ja, het is over. Wel jammer.'

Vogelzang deelt dat gevoel: 'Het is heel jammer, maar wel reëel. De basis is gewoon te klein. En ik denk dat meerdere wagens van het Fruitcorso daarmee kampen. Alle innovaties ten spijt, vrees ik dat we op een gegeven moment stuklopen op de jeugd. Het is tenslotte vrijwilligerswerk.'

Bekijk hier de reportage (tekst gaat onder verder)

Corso richt zich op nieuwe club

Kerk-Avezaath maakt zaterdag de laatste ronden op het corsoparcours. Twee jaar geleden stopte corsoclub Ingen al. Er verschijnen deze editie twaalf grote wagens ten tonele en zes jeugdwagens. Corsowoordvoerder Fred Eggink betreurt het vertrek van Kerk-Avezaath, maar begrijpt het probleem. 'Een tekort aan vrijwilligers speelt op veel plaatsen in de samenleving', zegt hij. 'Ook bij het corso.'

Voor de zestigste editie van volgend jaar wil de organisatie 4-Stromenland als doel stellen om er een club bij te krijgen. 'Dat zou mooi zijn', zegt Eggink. 'Al is het is heel lastig om zoiets op te starten. Je moet niet te groot beginnen. Vroeger hadden we een open klasse die ook niet mee doet in de jurering. Misschien kunnen we weer zoiets doen. Wij willen er in ieder geval graag bij helpen.'