Zaltbommelse schooljeugd warmt op voor World Cleanup Day

De leerlingen van twee basisscholen in Zaltbommel hebben de wereld woensdag weer een beetje beter gemaakt. Ze gingen de straat op om afval te verzamelen. Allemaal in het kader van de World Cleanup Day 2019 van komende zaterdag.

Leerlingen van basisscholen De Walsprong en De Fonkelsteen kregen woensdag bezoek van de Plastic Soep Bus en speelden een Trash Hunt Game waarbij ze spelenderwijs plastic afval verzamelden. "De kinderen waren echt razend enthousiast en hadden in een mum van tijd zakken vol plastic verzameld', reageert Berry Kolen van SodaStream.

Zaterdag wordt tijdens World Cleanup Day al het plastic afval verzameld en wordt een wensboom onthuld. Daarin kunnen alle kinderen een duurzame wens achterlaten.

Gastcollege over plastic soep

Het interactieve programma wordt georganiseerd door de Plastic Soup Foundation en SodaStream, die met de Plastic Soep Bus tal van basisscholen bezoeken in aanloop naar de grote wereldwijde schoonmaakdag van zaterdag. De leerlingen kregen in een gastcollege uitgelegd wat de plastic soep is en waarom er zo veel aandacht voor is. Ook kregen ze tips mee over wat zij zelf thuis en op school kunnen doen om wegwerpplastic te verminderen.

Niet alleen de basisschoolleerlingen, maar iedereen is zaterdag welkom om een duurzame wens als ‘message in a bottle’ in de wensboom hangen. Zo neemt men letterlijk afscheid van wegwerpplastic. Mensen die hier aan mee willen doen, kunnen zich hier melden.