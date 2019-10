GLD doc - ALFA

Op dinsdag 8 oktober zendt Omroep Gelderland ALFA uit. Een documentaire over jager Koen (24). Hij spot, schiet, slacht en bereidt wild. Ondanks kritiek en discussies wil hij meer openheid in de jachtwereld.

Gedurende een half jaar volgden journalistiek studenten Iris Wijngaarde en Imke Renee Slump de Limburgse jager Koen (24). Van een dier in het wild tot een stukje vlees op je bord, alle facetten van de jacht komen naar voren in deze documentaire. Je ziet de jachtwereld door Koens ogen.

Afgelopen jaar is de jacht in Nederland veel in het nieuws geweest. Vooral de Oostvaardersplassen domineerde de berichtgeving. De discussie rondom jagen maakte de documentairemaaksters nieuwsgierig. Waarom moet er gejaagd worden in Nederland? Wat doet een jager nou eigenlijk precies? En... kun je een dier liefhebben èn doodschieten? Om de discussie rondom de jacht écht goed te kunnen voeren, vonden zij dat je moet weten waar je over praat. Ze lieten zich onderdompelen in een voor hen onbekende wereld, met als doel: Nederland voer geven voor discussie.

De documentaire ALFA is op dinsdag 8 oktober om 17.20 uur te zien op TV Gelderland (daarna ieder uur herhaald).Online (terug)kijken is mogelijk via Uitzending Gemist.