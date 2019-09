VIDEO | Addy (83) zoekt iemand om historische atlas te behouden: 'Eeuwig zonde als dit verloren gaat'

Vooral een met potlood beschreven blad in de atlas is bijzonder. Daarop staat een in het Engels geschreven tekst met een verslag van de opmars van de geallieerden. Wie de tekst geschreven heeft, is onduidelijk.

De atlas is Duits, maar waarschijnlijk is de tekst er in augustus 1944 door een Engelsman in geschreven. Vervolgens kwam de atlas in het bezit van de Duitsers. De toen negenjarige Jan van Gisteren stal de atlas uit de legertruc op de Maasdijk in Appeltern.

Kwajongensstreek

Later trouwde Jan met Addy. Zij gebruikte de atlas altijd om haar kleinkinderen en de kinderen in het dorp over de oorlog te vertellen. Nu haar man, die lijdt aan Alzheimer, al drie jaar in een verzorgingshuis woont, wil ze hem eren voor wat hij 75 jaar geleden als kwajongensstreek heeft uitgehaald. 'Ze haalden nog meer uit die truck, maar die spullen nam een andere jongen mee', vertelt ze.

Nu ze zelf steeds ouder wordt en haar man de verhalen door de ziekte niet altijd meer helder kan reproduceren, wil ze het enige tastbare wat die herinneringen symboliseert bewaren voor de toekomst. 'Het zou eeuwig zonde zijn als dit verloren gaat. Kijk, ze hebben dat vroeger uit een truck gestolen toen de Duitse soldaten zaten te drinken in het café. Dat was, als je terugkijkt, best wel een beetje heldhaftig.'

'De Duitsers hadden die atlas vermoedelijk van een Britse soldaat afgepakt. Misschien was het wel een piloot.' De tekst wordt afgesloten met een datum: 6 augustus 1944. 'Dat is niet lang voordat operatie Market Garden werd gestart.'

Oproep

Hoewel de tekst nu nog enigszins goed te lezen is, vreest Addy dat deze zal vergaan. 'Het is in potlood geschreven en het begint al een beetje te vervagen, ik ben zo bang dat er straks niets meer van over is. '

Daarom hoopt Addy dat er iemand is die de atlas en de tekst met moderne technieken kan bewaren voor de toekomst. 'Het mooiste zou zijn als het een plekje kan krijgen in een museum, zodat het voor de volgende generaties bewaard blijft. Dat zou een geweldige eer zijn voor Jan.'