Jongerenoverlast fors toegenomen in Ede

Jongeren zorgen in Ede voor steeds meer problemen. Dat blijkt uit politiecijfers. In de eerste helft van dit jaar waren er 266 incidenten van jeugdoverlast in de gemeente. Vorig jaar waren dat er over dezelfde periode nog 182.

door Joukje Valkenburg - Beiboer

Jongeren slaan toe op verschillende locaties in en rond de stad. 'Kenmerkend is dat er meer fluïde netwerken in wisselende samenstelling zijn die zich niet meer richten op één locatie', is te lezen in het politierapport.

Bekogeld met stenen

Op welke plekken (hang)jongeren voor problemen zorgen, is niet bekendgemaakt. Maar bij het Huygenspark in Ede-Zuid, winkelcentrum Bellestein en in de wijk Veldhuizen moest de politie in het verleden nogal eens ingrijpen.

Zo werd afgelopen zomer een vrouw bekogeld met stenen door hangjongeren in het Huygenspark, meldde dagblad de Gelderlander eerder.

Aanpak

De politie probeert samen met de gemeente en partners in de wijken de overlast door jeugd een halt toe te roepen.

Zie ook: Hangjongeren veroorzaken overlast in Huygenspark Ede