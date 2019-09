De Bloemenkinderen bij de Airborne-herdenking van 25 september 1945

Het is het deze week 75 jaar geleden dat 5.200 parachutisten en militairen in zweefvliegtuigen in Wolfheze en ten noorden van Heelsum landden. De Slag om Arnhem was begonnen! We weten allen hoe deze afliep voor de geallieerden. Een week later, op 24 september trok het overgebleven leger zich over de Rijn bij Driel terug. De invasie was mislukt.

De geallieerden verloren 1.800 militairen, de Duitsers ongeveer hetzelfde aantal en er kwamen ook nog 1.000 burgers om. Op de Airborne-begraafplaats in Oosterbeek zijn zo’n 1.800 Engelse en Poolse militairen begraven. Deze worden elk jaar op de derde zondag van september herdacht. Een lange traditie sinds 25 sept. 1945. Aankomende zondag dus voor de 75e keer. Aan het eind van de herdenkingsdienst leggen schoolkinderen uit Renkum bloemen bij de graven. Ook dat is een traditie.

Als eerste kunt u de ervaringen meebeleven van Wim van Zanten die op negenjarige leeftijd geconfronteerd werd met het enorme oorlogsgeweld.

Als tweede bloemenkind kunt u luisteren naar Ria Otten die ons meeneemt naar 1945 en hoe zij als kind de Slag om Arnhem ervoer.

Het derde bloemenkind is Jannie Derksen, nu 83 jaar, die ons onder meer vertelt over het contact met de familie van de overleden militair waar zij op 25 sept. 1945 de bloemen legde.

Als vierde en laatste getuige van de Slag om Arnhem hoort u Arend Manuels, hij vertel ons wat het betekent om over de Veluwe te zwerven.