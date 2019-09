Mededaders overval Kesteren nog steeds niet gevonden

De politie zoekt een groep jongeren die vermoedelijk schuldig is aan vijf overvallen en een straatroof in Veenendaal en Kesteren. Een 16-jarige jongen uit Veenendaal is aangehouden door de politie in verband met een overval in Kesteren, maar naar de andere daders wordt nog gezocht. In het programma Opsporing Verzocht werd dinsdag aandacht besteed aan deze zaak.

Bekijk hier het onderwerp in Opsporing Verzocht:

De daders behoren vermoedelijk tot een grotere groep, waarschijnlijk afkomstig uit Veenendaal en omgeving. De politie denkt dat zij achter veel meer incidenten zitten in de weken en maanden voorafgaand aan de overval in Kesteren. De overvallers hebben gebruikgemaakt van gestolen scooters die telkens zijn teruggevonden in Veenendaal. Ze zijn ook gestolen in Veenendaal, met uitzondering van één scooter die is gestolen in Ede. De politie vermoedt daarom dat de daders afkomstig zijn uit Veenendaal, maar mogelijk een link hebben met Ede.



Alle informatie om ze te vinden is welkom, geef het door via de tiplijn: 0800 - 6070. Als u uw naam liever niet wilt zeggen, meld uw informatie dan anoniem. Bel gratis 0800-7000 of gebruik het onlineformulier van Meld Misdaad Anoniem.