Wie kent de familie Ariëns uit Nederasselt?

Via mijn vader ben ik in het bezit gekomen van 2 brieven, eentje uit 1945 en een uit 1997. (beide hieronder te lezen) De brief van 26 mei 1945 komt van de familie Ariëns (A & H) en is gericht aan mevrouw Ray. De familie Ariëns heeft tijdens de oorlog Engelse soldaten opgevangen in hun huis in Nederasselt (waaronder de man van mevrouw Ray) ze bedanken de familie Ray voor de bevrijding tijdens de oorlog.

De andere brief is dus van veel later, deze komt uit 1997. Het betreft een brief van de zoon van mevrouw Ray; John Ray. Hij vraagt in zijn brief om meer informatie over de familie Ariëns uit Nederasselt. (zij hebben dus onderdak gegeven aan zijn vader in de oorlog)

Mijn vader heeft zelf nooit wat met deze brieven gedaan en is inmiddels overleden. Ik zou graag een brief terugsturen met zoveel mogelijk informatie over de familie Ariëns die onderdak hebben geboden aan de soldaten. Informatie over bijvoorbeeld het gezin, hun huis en de buren. Daarom ben ik op zoek naar mensen die meer weten over deze familie Ariëns. (volgens mijn vader woonden ze aan B80, de Oude Rijksweg)

Bent u familie van deze familie Ariëns of weet u meer? Reageer dan hieronder.

