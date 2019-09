Seuntjens ontbreekt op training De Graafschap, Van Mieghem terug op veld

Seuntjens had vrijdag thuis tegen Jong Ajax al last van kramp en kwam ook maandag tegen NEC niet helemaal ongeschonden uit de strijd. Uit voorzorg bleef de spits op De Vijverberg om in het krachthonk een aantal oefeningen te doen. Hij verscheen niet op het trainingsveld.

Klassieke buitenspeler

Daar stond wel Daryl van Mieghem die een individueel programma afwerkte. De vleugelspits is op de weg terug na een kuitbeenbreuk. Voor een rentree bij de selectie is nog wel twee of drie weken nodig, zo lijkt het. Van Mieghem raakte in het eerste competitieduel tegen Cambuur geblesseerd. Hij is de enige echte klassieke buitenspeler die De Graafschap in zijn selectie heeft.

Daryl van Mieghem woensdagochtend klaar voor zijn training

Vrijdag speelt De Graafschap de topper tegen FC Eindhoven dat drie punten minder heeft dan de koploper uit Doetinchem. Maandag speelde de ploeg van Mike Snoei met 1-1 gelijk tegen NEC. De tegengoal viel in de extra tijd.

Voorhoede

Afgaande op de training woensdag keert Leroy Owusu vrijwel zeker terug als rechtsback. Het middenveld wordt gevormd door Javier Vet, Branco van den Boomen en Gregor Breinburg. Hoe de voorhoede eruit gaat zien tegen FC Eindhoven is nog onzeker.

Dat hangt ook af van de inzetbaarheid van Seuntjens, maar de verwachting is dat de Bredanaar speelt. In principe keert Mo Hamdaoui terug in het elftal als rechtsbuiten. Hij miste het duel met NEC door een lichte knieblessure. Stef Nijland lijkt de beoogde linksbuiten vrijdag. Dat was ook de positie die Nijland tegen NEC bekleedde.