Onrust op industrieterrein Nijmegen laait op na nieuwe brand

Op Westkanaaldijk woedden in ruim een jaar tijd circa vijf branden bij sloopbedrijven en autohandelaren. De verwoestende brand van woensdagmorgen beschadigde niet alleen een loods, maar ook een zevental auto's. Bovendien was het de tweede keer bij dit bedrijf.

Tekst gaat verder onder de reportage.

De politie zegt buurtonderzoek te verrichten en gaat ook camerabeelden opvragen bij de bedrijven op het industrieterrein.

Criminele activiteiten

De politie en de gemeente Nijmegen weten dat er criminele activiteiten plaatsvinden in het gebied. Zo is in april bij een grootschalig onderzoek op initiatief van de gemeente wiet, drugsafval en illegale bewoning aangetroffen op het industrieterrein. En december vorig jaar bracht een grote brand vijf wietkwekerijen aan het licht. Die waren ondergebracht in trailers.

Beelden van de verwoestende brand van december vorig jaar (tekst gaat verder onder de video):

De eerdere branden op het bedrijventerrein worden - volgens procedure - meegenomen in het onderzoek naar de laatste brand. Vooralsnog kan de politie nog niet zeggen of de zaken met elkaar te maken hebben.

Angstig door branden

Ondernemers op het Nijmeegse industrieterrein willen niet inhoudelijk reageren op de brand van woensdagochtend. Wel bevestigen zij dat er 'vaker iets gebeurt' rondom het getroffen bedrijf. Bij eerdere branden vertelden ondernemers in het gebied dat zij angstig zijn.

De ondernemersvereniging schakelde eerder al een beveiligingsbedrijf in dat surveilleert in het gebied. Ook hangen er bewakingscamera's op het bedrijfsterrein. Desondanks kon de brand aan de Rouwenboschweg niet voorkomen worden.

Gemeentelijke controles

De gemeente Nijmegen kondigde na de integrale controle in april aan meer controles te gaan uitvoeren op het industrieterrein.

'Uiteraard is het goed dat wij kunnen optreden tegen illegale zaken die we constateren. Ook voor ondernemers die zich wél aan de regels houden is het belangrijk te merken dat ondermijnende activiteiten niet worden getolereerd. Dergelijke controles zullen we vaker gaan houden', sprak burgemeester Bruls destijds.

De gemeente wil niet reageren op de laatste brand. Een woordvoerder geeft aan dat burgemeester Bruls de rapporten van de politie en de brandweer afwacht.

