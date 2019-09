Viertal beroofd in Park Sonsbeek, dader dreigde met mes

Vier vrienden die dinsdag een leuke avond dachten te hebben in Park Sonsbeek in Arnhem, zijn beroofd door een man die met een mes dreigde.

De vier hadden bij de trappen van de Steile Tuin afgesproken. De man dreigde vervolgens met het mes en ging er met een tas vandoor

De man is volgens de politie licht getint, ongeveer 1.70 tot 1.80 meter lang met een slank postuur en donkere ogen. Hij droeg een gewatteerde roestbruine jas en had met iets zwarts de onderkant van zijn gezicht bedekt. Hij droeg een capuchon of pet.

De dader was met meerdere personen in het park, maar het is nog onduidelijk met hoeveel. In ieder geval is er een vrouw in het groepje gezien die een opvallende jas droeg. Haar jas bestond uit verschillende lapjes stof in verschillende kleuren.

Omdat het op het moment van de beroving, tussen 20.30 en 20.45 uur, druk was in het park, hoopt de politie dat er getuigen zijn van de beroving.