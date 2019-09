NEC-fans balen van voetballen op maandag, maar is keuze van de club zelf

Op een groot spandoek werd de KNVB afgebeeld als maffia en viel onder meer te lezen: Supporters tegenwerken, speeldagen, stadionverboden, vuurwerk. En de KNVB werd afgeschilderd als Trots op de Beloften. Daarna waren er nog diverse spandoeken waarop de fans ageerden tegen voetballen op maandagen.

'We hebben er begrip voor en het scheelt ons ook in het aantal toeschouwers', verklaart algemeen directeur Wilco van Schaik. 'Maar wij hebben bewust gekozen voor spelen op de maandag, want dat is beter dan spelen in een interland-weekend en dan zelfs basisspelers moeten missen.'

Namens de Supportersvereniging van NEC is Jeroen Rengers heel duidelijk. 'Wij steunen deze actie, want het is heel jammer als een wedstrijd van dit affiche op een maandag wordt gespeeld. Ik snap dat NEC ervoor kiest om niet in interlandweekends te voetballen, maar als er dan op maandag moet worden gespeeld, dan maar tegen beloftenteams. Al zijn de regels daarvoor ook oneerlijk, want die speelden afgelopen maandag met veel spelers uit de A-selectie. Maar je zou het al kunnen oplossen door de competitie eerder te laten beginnen en een extra speelronde in te lassen tussen kerst en nieuwjaar.'