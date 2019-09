Moeder van gezin Doesburg na koolmonoxidedrama uit ziekenhuis

Het is nu bijna anderhalve week geleden dat Doesburg werd opgeschrikt door het drama. In de vroege ochtend werd in het dubbele woonhuis waar het gezin met twaalf kinderen woonde groot alarm geslagen omdat de vader, moeder en één van de kinderen 'ernstige gezondheidsproblemen' bleken te hebben. Ze werden met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed de 61-jarige vader overleed korte tijd later.

Terug naar geboorteland

Al vrij snel bleek het te gaan om koolmonoxidevergiftiging. Dit zorgde voor veel onrust in de buurt. Omwonenden waren bang dat een mankement in de CV-ketel de veroorzaker was, maar na onderzoek bleek een houtskoolbarbecue de oorzaak. De barbecue was binnenshuis gebruikt.

Veel inwoners van Doesburg leefden mee met het gezin. De kinderen werden in het begin opgevangen door de islamitische gemeenschap in Doesburg, maar zijn inmiddels weer thuis. Daarnaast startte de moskee een inzameling omdat de vader na zijn dood begraven wilde worden in zijn geboorteland, Ethiopië. Hij kwam als politiek vluchteling naar Nederland, maar begraven worden in zijn geboortedorp was zijn laatste wens.

Vorige week vrijdag is er in de moskee afscheid genomen van hem en dinsdag is zijn lichaam naar Ethiopië gebracht.

Naar huis

De 45-jarige moeder is eerder deze week uit het Arnhemse Rijnstate ziekenhuis ontslagen. Inmiddels verblijft ze bij haar 7-jarige zoon die nog in het ziekenhuis in Nijmegen ligt.

Het gaat langzaam beter met hem, maar wanneer hij naar huis mag is nog niet duidelijk.

Zie ook: