VIDEO | Prins Charles naar Horsa glider in Oosterbeek

'Heel bijzonder', noemt Richard Westmaas, projectleider van het Horsa glider-project, de komst van de Britse prins. 'Charles' beide zoons hebben de glider al eerder gezien.' Westmaas hoopt nu de prins zelf een kijkje in de cockpit te kunnen geven. 'Ik verheug me erop.'

De Britse kroonprins is in Nederland om de herdenking van operatie Market Garden bij te wonen. In Ede woont hij zaterdag de luchtlandingen op de Ginkelse Heide bij. In Arnhem opent hij de gerenoveerde toren van de Eusebiuskerk.

Trots

Het doet de Engelsen volgens Westmaas goed dat prins Charles de Horsa komt bekijken. 'De Britten zijn trots dat zij dit toestel hebben gemaakt en dat Charles het vliegtuig op deze heilige plek gaat zien.'

De Horsa glider werd ontworpen door de meubelindustrie: die lag ten tijde van de Tweede Wereldoorlog vrijwel stil. Dat zorgde ervoor dat duizenden vrouwen zich bezig konden houden met de bouw van dit bijzondere zweefvliegtuig.

Triplex en een beetje linnen

Vliegen met de Horsa was riskant. Beschietingen zouden het vliegtuig snel beschadigen. Westmaas: 'Het is 3 millimeter triplex met een beetje linnen eromheen. Elke kogel gaat er dwars doorheen.'

De Horsa gliders gingen dan ook merendeels verloren. 'Dit vliegtuig was niet gebouwd voor meervoudig gebruik. Met een Horsa stort je neer en dan hoop je dat je goed landt. Dat was dan het einde van het toestel. Dat maakt het nog mooier dat dit gereconstrueerde exemplaar nu in Nederland is.'

Zie ook: