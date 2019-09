OM eist jaren cel voor steekpartij in Nijmeegs café

Als het aan het Openbaar Ministerie ligt gaat een 23-jarige man uit Capelle aan den IJssel voor vier jaar de cel in voor een steekpartij in een café in Nijmegen.

Het OM houdt de man verantwoordelijk voor de steekpartij waarbij negen tot elf keer werd ingestoken op het slachtoffer. 'Dit kan niet anders worden geduid dan dat zijn handelen was gericht op het doden van deze man', stelt de officier van justitie. De man is dinsdag poging tot doodslag ten laste gelegd.

De verdachte is van mening dat er sprake was van noodweer en zegt dat het slachtoffer juist op hém is afgekomen met een mes. Maar het OM gelooft hem niet. Zijn verwonding leek eerder op een snijwond dan een steekwond. Volgens de officier is er dan ook geen twijfel over mogelijk wie er heeft gestoken.

Vechtpartij

Over de aanleiding van steekincident is wisselend verklaard door de verdachte, het slachtoffer en een getuige. Een woordenwisseling zou ontaard zijn in een vechtpartij met meerdere bezoekers. Het slachtoffer zegt nog altijd niet te begrijpen waarom hij is gestoken.

