Baard van Willem-Alexander 'laat dominantie zien'

Een paar weken geleden verscheen de koning voor het eerst met stevige, rossige baard. De grote vraag was toen: is de baard een blijvertje? Vandaag kwam het antwoord: ja! Koning Willem-Alexander droeg de troonrede voor met flink wat haar op zijn kin en wangen.

'Hij zag eruit als een mooie, trotse man'

Bij een barbierszaak in Arnhem was 'de baard' het gesprek van de dag. 'Als hij zijn baard door mij had laten doen, had 'ie er nog beter uit gezien, maar ik vind het wel echt tof zo!', zegt barbier Manuel Montes.

'Hij zag er gewoon uit als een mooie, trotse man die er netjes verzorgd bij liep.' Volgens Montes heeft Willem-Alexander wel even voor de spiegel gestaan. 'Ja, hij heeft zijn baard netjes geborsteld en er een balsempje of olietje ingedaan. Het zag er lekker uit.'

Bekijk hier de reportage over de baard:

'Het past bij een koning'

Zijn baard geeft de koning ook wat meer aanzien, volgens Montes. 'Het laat ook wat dominantie zien. Het geeft er kracht aan. Het past bij een koning, vroeger hadden ze ook een baard. Dus waarom tegenwoordig niet meer?'

Of de koning nu een trendsetter of een trendvolger is, wil Montes niet zeggen. 'Een baard is niet echt een mode-iets. Ik denk eigenlijk dat hij zich gewoon comfortabeler voelt door zijn baard te laten groeien, dan dat het altijd gladgeschoren is.'