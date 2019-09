Miljarden voor woningbouw vooral naar Randstad

door Huibert Veth

Er is in totaal twee miljard bestemd voor woningen voor starters en middeninkomens. Daarvan gaat één miljard naar de zes grote steden. Hier zitten geen Gelderse steden bij. Daar is gedeputeerde Peter Kerris ontevreden over. 'Er is geen regio waar de woningnood zo hard stijgt als Arnhem-Nijmegen.' De regering moet volgens hem niet alleen naar de Randstad kijken.

'Wij willen graag de hand reiken aan het kabinet om de woningbouwopgave ook in Gelderland aan te pakken', vervolgt Kerris. De provincie heeft hier volgens hem al 80 miljoen euro voor gereserveerd. Kerris wil op zoek naar mogelijkheden om dit bedrag met cofinanciering van het Rijk te verhogen.

'Hopelijk geld naar Gelderse corporaties'

Het andere miljard gaat naar belastingverlaging voor woningcorporaties en grote verhuurders. Het Rijk hoopt dat het geld dat zij hiermee overhouden in woningbouw en verduurzaming wordt gestoken. 'Het is goed dat de corporaties meer ruimte krijgen', meent Kerris. Hij vraagt zich wel af of de maatregel voldoende is. Ook hoopt hij dat dit geld bij Gelderse corporaties terechtkomt.

Verder gaan de inkomensgrenzen voor sociale huurwoningen veranderen. Hierdoor komen bijvoorbeeld meerpersoonshuishoudens eerder voor zo'n woning in aanmerking. Voor eenpersoonshuishoudens gaat de grens juist omlaag.

Lokaal krijgen corporaties meer ruimte voor maatwerk. Huurders met een hoger inkomen kunnen bijvoorbeeld een extra huurverhoging krijgen van 50 euro tot 100 euro. Dit om het zogeheten 'scheefwonen' tegen te gaan. Ook de verkoop van woningen door corporaties aan huurders wordt vereenvoudigd.

'Zorg voor bouwlocaties'

'Eindelijk ziet het kabinet in dat de verhuurdersheffing rampzalig is geweest voor de woningbouw', laat Aedes, de vereniging van woningcorporaties in een reactie weten. 'Maar er is meer nodig. Zorg voor bouwlocaties, en maak het mogelijk dat corporaties middenhuurwoningen kunnen bouwen.'

'Alleen een grote zak geld is niet voldoende', meent Vereniging Eigen Huis (VEH). Daarvoor moet de minister volgens VEH ook de bevoegdheid en de middelen krijgen om nieuwbouw bij provincies en gemeenten af te dwingen. Ook pleiten zij ervoor om starters vrij te stellen van overdrachtsbelasting en beleggers juist meer te laten betalen.

'Onnodig verloren tijd'

Branchevereniging Bouwend Nederland betreurt het dat de plannen nog 'te vaag' zijn. Dit zou 'onnodig verloren tijd' zijn. Volgens voorzitter Henk den Boer van Koninklijke OnderhoudNL kan de woningmarkt veel sneller vlotgetrokken worden. Dan zou er volgens hem meer aandacht moeten zijn voor het ombouwen van leegstaande kantoren en winkels.

'De leegstaande vierkante meters kantoorruimte zijn goed voor 110.000 woningen. Met de miljarden die het kabinet nu uittrekt komen ze niet verder dan 5.000 tot 10.000 woningen.'

