NS wil 48 in Nijmegen wegroestende Buffels terug

Buffels worden de treinstellen genoemd, die schuin achter het centraal station van Nijmegen staan. De Buffels werden begin dit jaar landelijk nieuws toen iemand in zo'n treinstel overleed na een enorme explosie.

Problemen met transport

Het Roemeense bedrijf Ferotrans heeft treinen gekocht van de NS én betaald. Afgesproken was dat ze in maart van het vorig jaar opgehaald zouden worden voor een 2e leven in Roemenië. Maar dat is tot op heden niet gebeurd. Het bedrijf is niet bereikbaar voor commentaar, maar Ferotrans heeft de NS laten weten dat er problemen zijn met het transport.

'We vinden het sowieso jammer dat ze hier anderhalf jaar stil hebben gestaan', zegt woordvoerder Léonie Bosselaar van de NS. 'Ze staan op een opstel terrein van ProRail. Dat opstelterrein moet na 1 oktober leeg zijn omdat er werkzaamheden gaan plaatsvinden.' Omroep Gelderland heeft spoorbeheerder ProRail om een nadere toelichting gevraagd, maar die wilde daar niet op ingaan.

Geen vertrouwen meer

Feit is dat de 48 Buffels nu dus ineens flink in de weg staan. De NS heeft er geen vertrouwen meer in dat de treinstellen voor het eind van deze maand alsnog opgehaald worden door de nieuwe eigenaar. Daarom wil de NS de koop nu via de rechter ongedaan maken.

'Ze zelf verplaatsen is ook niet mogelijk', vervolgt Léonie Bosselaar van de NS. 'Want het zijn niet onze treinen. Dus we kunnen niet zomaar erin stappen en ze wegrijden. Vandaar dat we nu naar de rechter gaan om het eigendom op deze treinen terug te krijgen.'

Maar waar laat je die 48 Buffels dan, als ze niet meer in Nijmegen kunnen staan? En krijgt de koper zijn geld terug? De NS wil niet vooruitlopen op wat er gaat gebeuren als de rechter de koop al dan niet ongedaan maakt. Het kort geding dient dinsdag bij de rechtbank in Utrecht.

