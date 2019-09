Apeldoorn opent techniekpark en denkt aan Silicon Valley

Een broedplaats voor bedrijven en studenten om techniek tot leven te laten komen. Dat is de gedachte achter een nieuw techniekpark dat woensdag officieel de deuren opent in Apeldoorn. Met de komst van het NewTechPark hoopt de gemeente op meer samenhang tussen onderwijs, bedrijven en overheid.

Het Silicon Valley van Apeldoorn? 'Daar hopen we uiteindelijk natuurlijk wel naartoe te groeien', zegt David Beij van de gemeente Apeldoorn. 'Maar we starten klein, op het Zwitsal-terrein. Het is de bedoeling dat het in de toekomst groter wordt.'

'Bindende factor'

Volgens Beij is het vooral de bedoeling dat meer mensen kiezen voor een baan in de techniek. 'Maar dat is heel breed. Van een timmerman tot iemand in de informatietechnologie.' Meer samenhang moet daar aan bijdragen. 'Je ziet dat we nu best al veel doen, maar het is allemaal heel versnipperd. Het is ook echt niet zo dat alles op één plek moet gaan plaatsvinden, maar dit techpark moet wel een soort bindende factor gaan vormen voor al die initiatieven.'

Meer dan honderd bedrijven hebben zich aangesloten bij het initiatief en tijdens de opening woensdag worden 150 MBO-leerlingen ondergedompeld in techniek. Er zijn demonstraties, vluchten met drones en er staan allerlei technische opstellingen om jongeren te enthousiasmeren voor techniek.