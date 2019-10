GLD doc - Eten van eigen hof

Het idee is dat 150-200 gezinnen samen een coöperatief gemengd boerenbedrijf starten door eenmalig elk 2.000 euro in te leggen. Samen bepalen ze wat er jaarlijks van hun bedrijf moet komen en ze trekken een boer aan om dat voor hen te produceren. De eerste Herenboerderij is drie jaar geleden gestart in Boxtel en levert groente en fruit, eieren, en kippen-, varens- en rundvlees. Goed voor ongeveer 60% van voedselbehoefte van een gemiddeld gezin. Voor dat pakket betaalt de Herenboer 10 euro per persoon per week.

De documentaire Eten van eigen hof volgt ruim een jaar lang drie herenboeren die hun kijk op dit concept tonen en hun ervaringen delen. Geert van der Veer, bedenker van de Herenboerderij, is in die periode vooral bezig zijn idee landelijk te verkopen. Daarnaast spant hij zich in om een tweede Herenboerderij te lanceren, maar dat verloopt moeizamer dan verwacht. Monic Holman laat zien wat het in de praktijk betekent om Herenboer te zijn en welke voldoening ze daar nog steeds aan ontleend. Eric ’t Hoen probeert in de gemeente Ede een Herenboerderij te starten, maar ervaart dat de realisatie van zijn droom op praktische bezwaren stuit. Daarnaast geven ook mensen van buiten de Herenboerenbeweging hun visie op dit fenomeen, zoals Carola Schouten, minister van landbouw, en Floris Alkemade, Rijksbouwmeester.

De documentaire Knust is op dinsdag 15 oktober om 17.20 uur te zien op TV Gelderland (daarna ieder uur herhaald).Online (terug)kijken is mogelijk via Uitzending Gemist.