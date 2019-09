Windmolens Duiven mogen er komen, inwoners Lathum naar Raad van State

door Lonneke Gerritsen

De Dorpsraad Lathum maakt zich grote zorgen over de plaatsing van de twee hoge windturbines. Volgens voorzitter Erik Metz is dit namelijk funest voor de gezondheid van de dorpsbewoners. 'De rook van de AVR zou door de windmolens naar beneden op ons dorp neer kunnen slaan.' De levensverwachting van de dorpelingen zou volgens hem door de plaatsing daar zelfs met één à twee jaar kunnen teruglopen.

Drie onderzoeken

Het Waterschap had al twee onderzoeken uit laten voeren naar de gezondheidsrisico's en de luchtkwaliteit, maar dat vond de dorpsraad niet voldoende: 'Het zijn allemaal berekeningen en niets is gebaseerd op de praktijk', aldus Metz. Op verzoek van de inwoners is er nog een derde, aanvullend onderzoek gedaan door de GGD, maar ook daaruit blijkt dat er geen invloed is op de luchtkwaliteit als de molens op deze locatie worden gebouwd. 'We hebben uitgebreid onderzoek gedaan en daaruit blijkt dat het plan binnen de gestelde regels past', liet wethouder Spaargaren eerder weten.

Een meerderheid van de Duivense gemeenteraad heeft dinsdagavond dan ook ingestemd met de bouw van twee windmolens. 14 van de 17 aanwezige raadsleden stemden voor. Alleen de fracties van Groen Links en PvdA stemden tegen.

Alternatieve locaties

De Dorpsraad Lathum is teleurgesteld: 'Dat derde onderzoek van de GGD is niet veel meer dan opnieuw berekeningen. Daarnaast is het ons niet duidelijk geworden op welke informatie de GGD zich heeft gebaseerd.' Erik Metz hecht daarom weinig waarde aan de uitkomsten.

'Bovendien hebben wij meerdere alternatieve locaties aangedragen, waar tot nu toe nog maar weinig actie op is ondernomen door het waterschap.' Een woordvoerder van Waterschap Rijn en IJssel bestrijdt dit. 'Wij hebben de inwoners de hele tijd betrokken bij het proces en ook toegezegd concrete alternatieven te onderzoeken. En daar willen we ook nu nog mee door gaan, maar het moeten wel haalbare locaties zijn.'

Raad van State

De dorpsraad heeft hier geen hoge verwachtingen van: 'Ze zeggen wel dat we mee mogen praten en denken, maar wij hebben het gevoel dat dit vooral voor de bühne is', zegt Metz. 'We stappen dan ook naar de Raad van State. '

Het waterschap hoopt dat er toch nog overleg mogelijk is met de inwoners van Lathum om bijvoorbeeld te praten over het voorkomen van geluidshinder en slagschaduw. Tegelijkertijd wordt al wel een begin gemaakt met de voorbereidingen voor de bouw van de twee windturbines.

Zie ook: 'Komst windmolens kan ons twee jaar van ons leven kosten'

Dit is een verhaal van De Belofte , ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier