Locatie rolstoelpodium Appelpop was de meest optimale

'We kunnen niks zien' was een klacht die al op de eerste avond te horen was. Het overdekte podium voor podium voor rolstoelgebruikers stond tussen twee tenten met podia in.

Op Facebook reageerde ook Carmen Vukman. Ze is maar 1.03 lang en afhankelijk van een rolstoel. Ze is heel boos op de organisatie van Appelpop. 'Ik heb me nooit zo’n derderangsburger gevoeld als op dat podium. Het was zo ver verwijderd van de tent dat ik de muziek wel kon horen, maar de band als mini stipjes kon zien bewegen. Op deze plek stonden we als gehandicapten precies zoals in de maatschappij, vanaf een afstand naar de normale mens te kijken die wel in de tent stonden te genieten. Ieder jaar worden de rolstoelers verder weggezet en wordt het VIP-vak groter. Tien jaar geleden was de huidige VIP-plek de rolstoelplek. Nu staan wij bijna buiten het terrein.'

Veiligheid gaat voor

Kees van Keulen van Appelpop benadrukt dat de organisatie met tal van factoren rekening heeft te houden. Zo is de opzet van het terrein van dit jaar veranderd. Er moest rekening worden gehouden met de veiligheid en vluchtroutes. Plekken voor rolstoelen mogen daarbij niet in de weg staan.

Het nieuwe podium voor rolstoelers bood ook uitzicht op het tweede podium en het was overdekt. Van Keulen heeft dat bij andere festivals wel anders meegemaakt. 'Laten we wel wezen als je gewoon op het terrein loopt, kan ook niet iedereen het hoofdpodium fatsoenlijk zien', laat hij verder weten.

Er gaat nog wel gekeken worden of er betere oplossingen zijn voor de rolstoelers voor volgend jaar. Van Keulen staat daarbij open voor suggesties.