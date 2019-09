Dialectmuziek krijgt podium op Plat Gespöld

'Het blijkt dat als je artiesten zoekt, er best veel artiesten in het dialect zingen', merkt organisator Diana Abbink van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers op. Samen met het Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek werd het festival georganiseerd. Het doel is om de kennis over dialect uit te breiden in de streek. 'We willen natuurlijk steeds meer', aldus Abbink. 'Maar er is al wel heel veel talent.' Jan Wilm Tolkamp, die de prijs met het lied Memento Mori won, denkt dat dit te verklaren is omdat steeds meer mensen in hun eigen taal schrijven. Het maken van liedjes in het dialect werkt voor hem het beste. 'Ik heb ook wel eens in het Engels of Duits geschreven, maar dat is toch anders', aldus de oud-gitarist van Normaal. 'Zo denk je niet.'

Op het festival werd naast de uitreiking ook muziek ten gehore gebracht. De Winterswijkse Merel Geerdink, deelneemster van The Voice Kids 2019, was als speciale gast uitgenodigd. Ze kwam in aanraking met het dialect, en dat raakte bij haar de juiste snaar. 'Normaal speel ik altijd in het Engels of in het Nederlands', aldus de zangeres. 'Het was leuk om ook een keer in het dialect te spelen, want dat doe ik normaal nooit.' Dat gevoel wil het Erfgoedcentrum bij zoveel mogelijk jeugd naar boven halen. 'We hopen dat jongeren in aanraking blijven met streektaal', aldus Abbink. 'Daar doen we als Erfgoedcentrum onze stinkende best voor.'