Koning verwijst naar operatie Market Garden in Troonrede: 'Versterken wat bereikt is na bevrijding'

Koning Willem-Alexander heeft in de Troonrede verwezen naar operatie Market Garden, die dinsdag precies 75 jaar geleden begon. Hij zegt dat het onze plicht is om alles wat na de bevrijding bereikt is te behouden en versterken.

Door Market Garden 'kwam na jaren van knechting en tirannie de hoop op een betere toekomst die dag letterlijk van boven, in de vorm van duizenden geallieerde parachutisten. Ooggetuigen die op 17 september 1944 de lucht boven Eindhoven, Arnhem en Nijmegen donker zagen kleuren, zouden dat beeld nooit vergeten'.

Veilig kunnen voelen

'75 jaar later lijken vrijheid, democratie en een sterke rechtsstaat vanzelfsprekende waarden. Maar wie de wereld beschouwt, realiseert zich hoe bijzonder het is te leven in een land waarin mensen zich veilig kunnen voelen. Waarin vrijheid samengaat met verdraagzaamheid en verantwoordelijkheidsgevoel. En waarin mensen nog altijd iets voor een ander overhebben.'

De generaties voor ons hebben Nederland met hard werken opgebouwd, zegt de koning in de Troonrede: 'Behoud en versterking van alles wat is bereikt, is onze verplichting aan de generaties na ons. Uiteraard realiseren we ons bij de start van de viering van 75 jaar bevrijding nog eens extra hoezeer welvaart en welzijn in Nederland afhangen van de internationale context. Onze bevrijders kwamen van over de grens.'

Betere toekomst

'En de belofte van een betere toekomst die toen zo intens werd gevoeld, kreeg na de oorlog internationaal vorm en inhoud door nieuwe organisaties als de Verenigde Naties, de NAVO en de Europese Unie. Die internationale inbedding heeft ons land veel gebracht. Het goed functioneren van de naoorlogse multilaterale wereldorde en internationale stabiliteit zijn cruciaal voor onze rechtsstaat en voor de kracht van onze economie.'