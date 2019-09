Wijchen wijzigt centrumplan na felle kritiek, maar nog lang niet iedereen is tevreden

Plannen om het centrum van Wijchen 'mooier te maken', zijn door de gemeente aangepast nadat er ruim 650 kritische burgers in opstand kwamen tegen de ideeën. Nu ligt er een alternatief plan, maar dat is voor lang niet iedereen genoeg om de strijdbijl te begraven.

In mei dienden ruim 650 Wijchenaren zienswijzen in tegen het bestemmingsplan 'Tussen Kasteel en Wijchens Meer', omdat ze het niet eens waren met de visie voor hun geliefde woongebied. Kritische burgers vreesden vooral voor minder bereikbaarheid, uitzichtbelemmering en natuurschade door onder andere bebouwing van het meer.

De gemeente heeft het plan nu aangepast op basis van de kritiek. Ze belooft dat de meeroever ‘groen’ als hoofdbestemming krijgt. Het gebied waar bebouwing is toegestaan, is gehalveerd tot maximaal tweehonderd vierkante meter. De bouw van 'lichte horeca’, zoals een theehuisje of een paviljoen, is dan wél mogelijk.

‘We willen helemaal geen bebouwing’

'We willen niet iets kleiners op het meer, we willen helemaal niks’, begint Björn Derksen, fractievoorzitter van het CDA. Zijn partij lanceerde laatst de campagne ‘Behoud Wijchens Meer’. ‘Ik vraag me af of het college de zienswijzen wel goed heeft gelezen.’ Tot de plannen helemaal rond zijn, voert de partij de campagne en hoopt zij op steun van Kernachtig Wijchen, zodat ze een meerderheid heeft in de raad. Die partij is echter nog niet denderend enthousiast om mee te werken.

‘We moeten hierover praten tijdens de raadsvergadering, niet door middel van een campagne’, vindt Twan van Bronkhorst, fractievoorzitter van Kernachtig Wijchen. ‘Het voelt meer als een publiciteitsstunt van het CDA dan een realistisch plan om iets moois van Wijchen te maken. Wij willen ook niet te veel bebouwing, maar er moet wel wat ruimte zijn.’

De bever wordt beschermd

Parkeerplaatsen, woningen, een hotel en nachtelijke openingen zijn in ieder geval niet meer toegestaan langs de meeroever. Daarnaast stelt Wijchen gerust dat de bever, die in het meer zijn woonplekje heeft opgeëist, beschermt wordt. Dat heeft het knaagdier te danken aan bezwaar van Vereniging Natuur en Milieu in Wijchen.

Die organisatie voerde onlangs nog een gesprek met de gemeente om extra te benadrukken dat ook zij principieel tegen bebouwing van het meer is. ‘Het idee dat het een groene slagader door Wijchen is, valt weg’, aldus Theo Hesen van de milieugroep. Op basis van natuurwetten wil de organisatie kijken hoe ze opnieuw bezwaar kan aantekenen. ‘Het voelt als een salamitactiek om uiteindelijk meer te kunnen bouwen dan nu mogelijk lijkt. Daar willen we écht voor waarschuwen.’

