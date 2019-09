Brandweeroefening in pand Lokale Omroep Elburg

Maandagavond is de uitzending van Loemedia onderbroken door een brandmelding. Het programma moest afgesloten worden door rookontwikkeling in het pand van Loemedia.

Gelukkig bleek dit om een oefening te gaan. Het brandweerkorps had een ingewikkeld scenario bedacht met meerdere slachtoffers, Vier personen konden het pand verlaten, twee personen waren vermist en er bleek ook nog iemand op het dak te zijn die dakwerkzaamheden uitoefende.

Tot overmaat van ramp werd op straat een persoon aangereden.

Wat niet gepland was, was dat daadwerkelijk een oproep van een brandje in Elburg verscheen. De brandweer moest op dat moment de oefening afbreken om naar de echte brand te gaan. Dit bleek loos alarm te zijn, zodat later de oefening afgemaakt kon worden.

Tijdens de evaluatie werd het hele scenario doorgesproken. Wat ging goed, waren er verbeterpunten, hoe had iedereen de oefening ervaren.

Voor Loemedia was deze oefening ook buitengewoon nuttig. De brandweer gaf goede tips om het pand nog beter te beveiligen.

Wat niet ingepland was, was een stroomstoring in de hele buurt, zodat onze Loemedewerker achter de microfoon niet meer kon meedelen dat het allemaal om een oefening ging.

Van te voren kan heel veel gepland worden, maar maandagavond bleek dat dus niet alles verloopt zoals het bedacht is………

Foto’s van Ria Wemerman ziet u in het fotoalbum