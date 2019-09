Monument ‘vergeten’ bombardement onthuld in Wageningen

In aanwezigheid van overlevenden, nabestaanden en omwonenden sprak De Brito haar grote waardering uit voor de inspanningen van de stichting en de buurtbewoners. 'Het ontroert me dat dit monument 75 jaar na dato recht doet aan de slachtoffers en de nabestaanden van het bombardement. Met dit monument krijgen zij vandaag eindelijk de aandacht die zij verdienen.' De Brito deelde mee dat het monument op het Ericaplein dezelfde aandacht gaat krijgen als andere oorlogsmonumenten in de stad: 'Om ons er blijvend aan te herinneren dat vrijheid ons grootste goed is. Hopelijk is de samenkomst en herdenking van vandaag het begin van een langjarige traditie.'

Het bombardement op 17 september 1944 was onderdeel van Operatie Market Garden. De bedoeling was om, voorafgaand aan de luchtlandingen tijdens de slag om Arnhem, Duitse doelen bij het Lexkesveer uit te schakelen. Maar per vergissing vielen de bommen 750 meter noordelijker op de woonwijk. De 160 bommen kostten 40 mensen het leven.

Na de oorlog is het bombardement in de wijk min of meer weggestopt, maar bij de betrokkenen nooit vergeten. Twee Wageningers, opgegroeid in de wijk, wilden na 75 jaar voorkomen dat dit bombardement definitief in de nevelen van de tijd zou verdwijnen. Het was nu of nooit, vooral ook voor de nog levende getuigen en nabestaanden voor wie de herinneringen nooit meer zijn vergeten. De initiatiefnemers hebben inwoners van de buurt benaderd. Dat resulteerde in een stichting die het in korte tijd voor elkaar heeft gekregen om een monument te realiseren.

Veel van de Wageningse oorlogsmonumenten worden geadopteerd door leerlingen van diverse basisscholen. Bij de onthulling van het monument op het Ericaplein waren kinderen van groep 7 en 8 van de Tarthorstschool aanwezig. Zij gaan dit monument adopteren. Elk jaar gaat groep 8 de zorg voor het monument ceremonieel overdragen aan groep 7.