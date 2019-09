Variatie en zonnebrand moet bomen helpen bij veranderend klimaat

Het veranderende klimaat heeft ook zijn effect op de bomen in Gelderland. Meerdere droge zomers zijn funest voor sommige soorten. De provincie houdt daarom extra inspecties bij bomen die daar veel last van hebben. En kilometers lange lanen met dezelfde soort bomen maken, bij nieuwe aanplant, plaats voor lanen met verschillende bomen.

'Dat is inderdaad door voortschrijdend inzicht', zegt Olga van de Veer. Zij is verantwoordelijk voor het onderhoud van bomen in de provinciale bermen. 'Door meer variatie zorg je voor minder kwetsbaarheid en heb je niet het probleem dat na pak 'm beet dertig, veertig jaar al die bomen aan het einde van hun levensduur zijn.'

Platanen veel last van droogte

Iedere boom krijgt om de drie jaar een inspectie, tenzij het om een zieke boom gaat of eentje die tegen het einde van zijn levensduur. Die worden ieder jaar gecontroleerd. En met de droge zomers van de afgelopen jaren komen er nu bomen bij. Zoals platanen, want die hebben meer last van die droogte. Van der Veer: 'Die laten door de droogte sneller takken vallen. Dat kan gevaarlijk zijn, dus die controleren we nu extra.'

Maarten Daam sprak op Radio Gelderland met Olga van de Veer:

Beuken zijn om een andere reden zorgenkindjes: die bomen hebben veel last van de hoge temperaturen en de felle zon. 'Beuken hebben een dunne bast en kunnen makkelijk verbranden. Dus die krijgen een jasje van jute', zegt Van de Veer. 'Zoals je zelf een t-shirt aandoet als je dreigt te verbranden. En ze krijgen een soort zonnebrand.'

Kappen

Het kappen van bomen zorgt regelmatig voor veel ophef. Toch wil Van de Veer benadrukken dat er heel zorgvuldig naar gekeken wordt. 'Er staan bijvoorbeeld op landgoed Warnsborn een paar bomen waarvan we twijfelen of ze het wel redden. Het feit dat het beeldbepalende bomen zijn, nemen we dan ook mee in onze overwegingen. Maar het moet wel veilig zijn, want het zijn grote bomen en als die omgaan kunnen ze wel wat raken.'

'Ik snap best dat het schrikken is als zo'n boom toch weg moet', zegt de beheerder. 'En we planten liever wat minder bomen terug, dus dat kan er wel uitzien als een grote kale vlakte. Maar dat doen we om die nieuwe aanplant de ruimte te geven. Als we er meer en dichter op elkaar planten, krijg je allemaal van die lange dunne bomen, want dan groeien ze naar het licht.'

Virtual reality

Om mensen een beter beeld te krijgen van hoe die plekken er in de toekomst uit gaan zien, gaan ze samenwerken met de Wageningen Universiteit. Van de Veer: 'We gaan een virtual reality-beeld maken van hoe het er in de verschillende fasen uit gaat zien. Om te laten zien waarom we het doen zoals we het doen.'