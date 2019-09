Ongeloof na kermisongeluk: 'Het beeld bleef de hele nacht bij mij naar boven komen'

De vader heeft naast meerdere complexe botbreuken ook een hoofdwond opgelopen. Hij werd gisteravond in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar is inmiddels stabiel.

Behalve de vader en zoon uit Wijchen waren er nog vijf personen betrokken bij het ongeval. Zij waren volgens de politie lichtgewond. Vale is zich rotgeschrokken. 'Het beeld bleef de hele nacht bij mij naar boven komen', zegt hij tegen Omroep Gelderland.

Vale is ervan overtuigd dat het onderhoud van de Deca Dance, een attractie met meerdere ronddraaiende karretjes, in orde was. 'We hebben alles naar eer en geweten gedaan.'

Strafrechtelijk onderzoek

De uitbater van de attractie is ook bestuurslid van kermisbond BOVAK. 'We praten dagelijks over veiligheid. Dit is verschrikkelijk. Er wordt nu onderzoek gedaan door de NVWA.'

Een woordvoerder van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit laat weten dat het onderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van het Openbaar Ministerie. 'Dat maakt het officieel een strafrechtelijk onderzoek, maar dat is de procedure zodra er sprake is van ernstig letsel.'

Ook de politie heeft onderzoek gedaan. Zo zijn er sporen veiliggesteld en getuigen gehoord.

'Dit is een nachtmerrie'

Ook Atze Lubach, voorzitter van BOVAK, noemt de onderzoeken de normale procedure. 'Dat hoort er gewoon bij, net als het verzegelen van de attractie.' Ook Lubach is enorm geschrokken van het incident. 'Ik zit dertig jaar in de branche en ben nu vijf jaar voorzitter van de bond, maar zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Het is een nachtmerrie voor elke attractie-eigenaar', benadrukt hij.

Beelden van de plek van het ongeval (tekst gaat verder onder de video):

De bond heeft 750 kermisondernemers onder zich. Lubach heeft velen van hen gesproken. 'We krijgen veel bezorgde telefoontjes. Iedereen kent elkaar en wil weten wat er precies aan de hand is. Ik voel in de hele branche dat het inslaat.'

En dat is logisch, volgens Lubach. 'Het spul, zoals wij de attracties noemen, is je inkomen. Je gaat ermee op reis door het land, samen met je familie. Het is cruciaal en alles staat of valt dus met de veiligheid.' Ook Lubach is ervan overtuigd dat er niets is misgegaan in het onderhoud van de Deca Dance. 'Hij heeft alle keuringen gehad.'

Vader raakte bekneld

Over de toestand van de slachtoffers weet kermisuitbater Vale niets. 'Daar zit ik het meeste mee in mijn maag. Zij zijn veel belangrijker dan die attractie.' Wat er precies is gebeurd maandagavond, is nog niet duidelijk.

Volgens het OM is het veel te vroeg om wat over de oorzaak te zeggen. Volgens ooggetuigen zou een karretje door de vloer zijn gezakt. De vader kwam onder de attractie terecht en raakte dus zwaargewond. De ambulancedienst en een traumahelikopter kwamen ter plaatse om hulp te verlenen aan de slachtoffers.

De kermis in Wijchen draait deze dinsdag voor de laatste dag. Wanneer de kapotte attractie kan worden afgebroken, is afhankelijk van het onderzoek van de NVWA.