Gemeenten moeten verordening aanpassen vanwege ambtsgebed

Verschillende Gelderse gemeenten moeten hun algemene organisatieverordening aanpassen. Minister Ollongren heeft een brief naar alle gemeenten gestuurd, waaruit blijkt dat in die verordening duidelijk vermeld moet worden dat raadsleden niet verplicht aanwezig hoeven te zijn bij een eventueel ambtsgebed.

door Rik Kapitein

Onder meer Heerde, Nunspeet, Ermelo en Barneveld kennen nog een ambtsgebed tijdens de raadsvergadering. En Elburg, maar daar is al langer duidelijk dat het ambtsgebed geen verplichting is.

Het ambtsgebed is van oudsher voor veel gemeenten de opening van de raadsvergadering. Tegenwoordig gebeurt dat lang niet meer overal, maar in sommige gemeenten heeft de gemeenteraad er voor gekozen dat ambtsgebed te handhaven.

Vergadering begint en eindigt met God

'Aan het begin van de vergadering vragen wij een zegen aan God', vertelt burgemeester Rozendaal van Elburg. 'En aan het eind van de avond danken wij Hem voor wat we met elkaar konden doen.'

'Het ambtsgebed toont voor mij aan wat de basis is voor mijn functioneren', legt Agaath de Weerd van Algemeen Belang in Elburg uit. 'Ik begin en eindig de dag met God, en zo beginnen en eindigen we ook de vergadering met God.'

Maar in Elburg doet niet iedereen mee met dat ambtsgebed. Marga Schoots en Rick van Velthuysen van de VVD zijn niet in de zaal aanwezig als burgemeester Rozendaal het gebed uitspreekt. 'Wij laten de Bijbel thuis', legt Schoots uit. 'Maar we willen de rest, die de vergadering wel met gebed wil beginnen, daar de ruimte voor geven.'

Kamervragen over ambtsgebed

Begin van dit jaar kreeg minister Ollongren Kamervragen over het karakter van het ambtsgebed. In een brief aan de gemeenten schrijft zij nu dat het ambtsgebed niet in strijd is met de scheiding van Kerk en Staat, maar dat het wel belangrijk is dat raadsleden niet verplicht hierbij aanwezig hoeven te zijn. Zij spoort de gemeenten dan ook aan om dat laatste te vermelden in de algemene organisatieverordening, waarin de gang van zaken tijdens een raadsvergadering wordt beschreven.

'Dat betekent dat wij die regel zullen moeten toevoegen', erkent burgemeester Rozendaal. 'In Elburg is die ruimte er al voor raadsleden, zoals je merkt, maar we zullen als college voorstellen dat ook zwart op wit te zetten.'

Schoots denkt dat het een goed idee is van de minister. 'In die verordening is te lezen hoe wij werken. Dit maakt ook duidelijk voor onze burgers dat het ambtsgebed geen verplichting is.' Overigens vindt zij het goed om hier met de raad over te praten. 'Er zijn ook andere manieren om de vergadering te openen, dat zie je ook in de gemeenten om ons heen.'

Dit is een verhaal van De Belofte , ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier