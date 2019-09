Politie richt wapen op jongens met nepwapen

Politieagenten in Wezep hebben maandag hun wapens getrokken na een melding van twee jongens met een vuurwapen. Het bleek echter om een nepwapen te gaan, vermoedelijk gewonnen op de kermis tijdens de Schapenmarkt in Oldebroek.

De agenten kregen een melding van een getuige dat er twee jongens vanuit een auto met een vuurwapen hadden gezwaaid. De politie ging op de melding af met kogelwerende vesten en zagen de verdachten op de Noordsingel in Wezep.

Bedreigende situatie

De politie richtte hun wapens op de auto, niet wetende dat het om een nepwapen ging. De twee jongens kwamen daarop uit de auto, met in het dashboardkastje het nepwapen. Van een afstand is het verschil soms bijna niet te zien, zegt de politie. 'Iedere agent die zo’n wapen op zich gericht krijgt, zou zijn vuurwapen trekken en mogelijk zelfs schieten als de situatie bedreigend is.' Het bezit van een nepwapen is niet strafbaar, maar er zichtbaar mee rondlopen wel.

Schapenmarkt

Later op dezelfde dag volgde nog een melding over een situatie met een vergelijkbaar wapen. De politie vermoedt dat de nepwapens zijn gekocht of gewonnen op de kermis tijdens de Schapenmarkt die woensdag in Oldebroek werd gehouden.

De politie roept jongeren op niet met nepwapens in het openbaar te lopen, of ze in te leveren bij de politie.