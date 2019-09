Bart van Rooij zag dat NEC bleef knokken voor het punt

NEC-back Bart van Rooij beleefde een mooi debuut in de basis bij zijn club. De rechtsback zag hoe de Nijmegenaren in de slotfase nog een punt pakten tegen titelfavoriet De Graafschap.

'Het was wel echt een zware wedstrijd', zo zei de pas 18-jarige back. 'Zelf had ik het ook echt zwaar, kreeg nog last van mijn kuit aan het einde. Maar als je ziet hoe wij blijven knokken voor het puntje en hoe het publiek helpt. Dan krijg je uiteindelijk wel het punt. Dat is heerlijk'.

Van Rooij hoopte begin dit seizoen als basisklant te beginnen. Toch moest hij telkens zien hoe Sanniez op 'zijn' plek stond. Maar vandaag, uitgerekend in de derby tegen De Graafschap kreeg de jongeling zijn kans. 'Het is wel een kraker hè? Ik had er wel vertrouwen in dat ik het goed zou doen. En toen het fluitje ging voor het begin voor de wedstrijd ging bij mij de knop om. Ik ging lekker ballen en was verdedigend lekker fel.'

Hij kijkt dus zelf terug op een goede wedstrijd. En daarom hoopt hij dat er volgende week weer een basisplaats in het verschiet ligt. 'Ja, ik hoop dat ik nu kan blijven staan.'

Veerkracht

Waar van Rooij al sprak over de vechtlust van het punt, vond trainer Francois Gesthuizen dat NEC vooral een team is met veel veerkracht. De Nijmegenaren kwamen al drie keer terug van een achterstand dit seizoen.

'Ja, veerkracht heeft het team zeker. Het is niet altijd even sprankelend, maar het is wel een team dat volle bak gaat en fouten maakt. Maar daarnaast is het ook een team dat herkenbaar is en wat mensen willen zien. Gelukkig levert het ook nog puntjes op.'

'Mooie komende jaren'

En dus was Gesthuizen vandaag tevreden met het punt. 'Ja, een punt tegen een topfavoriet in de competitie is goed. En de basis van onze wedstrijd is strijd, dat was de laatste jaren anders. Als deze jongens de tijd krijgen en zich ontwikkelen gebeuren er mooie dingen de komende jaren.'