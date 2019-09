Mike Snoei teleurgesteld na domper: 'Eén fataal moment'

De Graafschap verzuimde de kansen na rust af te maken en het matige maar spannende duel in het slot te gooien. Na de fraaie goal van Breinburg in de eerste helft, kregen Vet, Tutuarima en Owusu kansen om de wedstrijd in het slot te gooien. Maar het pakte dus anders uit met de goal van Okita in extremis.

Nijland

'Dat is verschrikkelijk zuur, maar het is ook een voetbalwet als je je tegenstander zo lang in leven houdt', meldde Snoei na de 1-1 in De Goffert. 'Jordy Tutuarima had ik het enorm gegund, hij had zijn handen meer dan vol aan Okita en het was leuk geweest als hij het duel op slot had kunnen doen. Stef Nijland kreeg voor rust zelfs nog een grote kans op 0-2. Die moet hij maken, dat is normaal gesproken ook zijn kwaliteit.'

Foutje Van Heertum

Bij de 1-1 ging er van alles mis bij De Graafschap. 'Van Thomassen had ik daar meer verwacht', zei Snoei die zag dat de invaller het duel in de lucht verloor na een diepe bal van NEC. 'En Van Heertum maakt vervolgens zijn eerste foutje door Okita uit zijn rug weg te laten lopen. Verder speelde hij prima. Daar moet Jasper dus nog maar eens naar kijken.'

Goed was het allemaal niet in Nijmegen. 'Een echte derby, het was zeker niet geweldig', beaamde Snoei. 'Er is geen man overboord, maar het voelt als twee punten die we hier laten liggen.'