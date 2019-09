'De Graafschap vergeet trekker over te halen'

De Superboeren leken lange tijd op weg naar een geniepige 0-1 overwinning in Nijmegen, maar in de slotfase ging het alsnog mis toen Okita alsnog de gelijkmaker maakte. 'Dat was niet best nee. Er was bij ons miscommunicatie en er slapen wat mensen. Er gaat wel wat fout bij ons', zegt de Arnhemmer.

En daardoor is het resultaat voor de koploper van de eerste divisie teleurstellend. 'Dit is inderdaad niet best, maar je vergeet zelf de trekker over te halen voor de tweede, derde of vierde goal. Nijland kan voor rust 0-2 maken en Tutuarima ook nog.'

'Verliezen twee punten'

En dus gebeurt het ook niet dat Breinburg als matchwinner vertrekt uit De Goffert. Het stadion waar hij vier jaar speelde. 'Ik maakte een mooie goal ja. Ik dacht: ik schiet gewoon op goal en dan zie ik het wel. Maar uiteindelijk verliezen we hier wel twee punten.'