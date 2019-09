NEC pakt in slotfase alsnog punt tegen De Graafschap

Zie ook: TERUGLEZEN: De Graafschap laat winst liggen tegen NEC

De derby begon voor de wedstrijd spectaculair. Zowel NEC als De Graafschap probeerden er met spandoeken en sfeeracties wat van te maken.

Daarvoor kregen ze ook veel lof van de fans.

Maar dat zorgde er niet voor dat de wedstrijd ook spectaculair was. Het was in de eerste helft zelfs heel erg matig. De Graafschap wilde wel aanvallen, maar kwam eigenlijk nooit tot grote kansen. NEC probeerde vooral veel te counteren en kreeg de eerste echte kans in de wedstrijd.

Okita werd namelijk weggestuurd door Dijkstra, maar de aanvaller kon zijn schot niet in het netje krijgen. Hidde Jurjus wist zijn ploeg op de been te houden.

Uitgerekend Breinburg

En dat was maar goed ook voor De Graafschap, want uitgerekend Gregor Breinburg schoot de Doetinchemmers op voorsprong. De oud-NEC'er schoot een weggekopte vrije trap met een volley binnen. Daarna kreeg Nijland de kans op 0-2, maar hij miste oog in oog met Branderhorst. 0-1 was dan ook de ruststand.

Iets beter NEC

In de tweede helft werd NEC wel ietsje beter. Maar wederom ontbrak het de ploeg aan echte stootkracht voorin. Ole Romeny kon het niet opboksen tegen Ted van de Pavert en Toine van Huizen en ook Randy Wolters had het lastig tegen Jasper van Heertum. De twee werden er dan ook vanaf gehaald.

Maar hoewel NEC wat meer aanvallende intenties had, konden de vervangers van Romeny en Wolters (Etien Velikonja en Anthony Musaba) ook geen potten breken. Echte kansen waren er nauwelijks in de tweede helft. De Graafschap leek het ook allemaal wel goed te vinden.

Geen 0-2

In de slotfase leek De Graafschap nog op 0-2 te komen. Tutuarima kwam helemaal door aan de linkerkant. En leek zelfs in twee instanties te scoren, maar de bal werd van de lijn gehaald oordeelde de scheidsrechter.

Niet veel later kopte ook Van de Pavert nog bijna raak, maar doelman Branderhorst pakte de bal ook voor de lijn.

Alsnog 1-1

Maar NEC ging opportunistisch spelen in de slotfase en kwam alsnog langszij. Okita schoot de bal onder Jurjus door en zo verspeelde De Graafschap een zeker lijkende driepunter.