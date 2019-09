Twee gewonden na ongeval met kermisattractie Wijchen

Wat er precies is gebeurd aan de Kasteellaan, is nog niet duidelijk. Volgens omstanders zou een karretje door de vloer zijn gezakt. Daarbij zou een man onder de kermisattractie bekneld zijn geraakt. Ook zou er een kind gewond zijn geraakt, stellen omstanders.

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid meldt dat er twee gewonden zijn gevallen, maar weet nog niet of het gaat om een kind.

Bekijk hier de beelden van een videocorrespondent ter plekke:

'Onderhoud op orde'

Uitbater van de attractie Frank Vale weet evenmin wat er gebeurd is, laat hij in een korte reactie weten. 'We hebben de attractie al 25 jaar, al het onderhoud is op orde. Ik weet echt niet hoe het heeft kunnen gebeuren.'

De 'Deca Dance' is beter bekend als de 'Breakdance' en is een attractie met meerdere ronddraaiende karretjes.

Politie start onderzoek

Hulpdiensten sloegen groot alarm omdat in eerste instantie de omvang van het ongeval niet duidelijk was. De kermis is deels stilgelegd. De politie is een onderzoek gestart, laat een woordvoerder weten.

De bewuste attractie:

Foto: Persbureau Heitink