Kerkklokken luiden als eerbetoon aan de luchtlandingstroepen van Market Garden

Om kwart voor elf Nederlandse tijd stegen ze op 75 jaar geleden: de duizenden vliegtuigen die mee zouden doen aan Operatie Market Garden. Van de 10.000 luchtlandingstroepen bereikten maar 2300 militairen veilig gebied. Deze dinsdag luiden in eerbetoon aan al die mannen de klokken van zeker 23 kerken in Gelderland en Brabant.

En dat is te danken aan Rob Breebaart uit Nijmegen. Ruim een half jaar geleden bedacht hij het project.

'Ik ben gewoon gefascineerd door die operatie. Mijn vader heeft het allemaal heel bewust meegemaakt. Die was toen een twintiger en die vertelde weleens hoe ze thuis het 'vuurwerk' voor de deur hadden. Ik vind het mooi om juist nu een groot eerbetoon te brengen aan die veteranen die toen voor ons gestreden hebben', legt Breebaart uit.

Het begin van Operatie Market Garden

En waarom juist dit moment van het opstijgen van al die vliegtuigen? 'Ik zag dat moment in de film A Bridge Too Far. Op 37 minuten - dan zie je al die vliegtuigen opstijgen. Ik vond dat een prachtig gezicht en dus heb ik uitgezocht hoe laat dat precies was. Uiteindelijk kwam ik erachter: kwart voor tien Engelse tijd. Dus kwart voor elf in Nederland. Op dat moment begon Operatie Market Garden.'

Hij heeft overal kerkbesturen aangeschreven en gemaild en kreeg uiteindelijk 23 kerken zover dat ze 5 tot 10 minuten hun klokken laten luiden.

Twee stel kerkklokken tegelijk

Zelf zit Breebaart om kwart voor elf op de Markt in Nijmegen op het plein. 'Precies op een plek waar ik twee kerken kan horen. De klokken van de Stevenskerk en van de Canisiuskerk. En ja, dan ben ik best een beetje trots dat het gelukt is.'

