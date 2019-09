Eerste herdenking 75 jaar Market Garden in Oosterbeek

Het Airborne Monument in Oosterbeek is een gedenkzuil met een natuurstenen groep beelden van vijf mannen. Eén van de mannen beeldt de vrijheid uit en wordt omgeven door burgers en soldaten. De ceremonie en kranslegging was de eerste herdenking in het kader van alle herdenkingsactiviteiten rondom de Slag om Arnhem.

Tekst gaat verder onder de foto.

Foto: Omroep Gelderland

De operatie Market Garden was een poging van de geallieerden om met één grote doorbraak een aantal bruggen in Nederland te veroveren om zo het Ruhrgebied in Duitsland te kunnen bereiken. De operatie slaagde niet, omdat de grondtroepen vanuit België dermate veel vertraging opliepen dat de Engelse parachutisten bij de Rijnbrug in Arnhem niet tijdig bereikt konden worden.

Zie ook: