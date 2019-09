Speciaal lied over Slag om Arnhem nog niet bij herdenkingsbijeenkomsten

Het lied 'De Brug' over De Slag om Arnhem van muzikanten Arjan Armin, Elles Springs en Mark de Grauw zal vooralsnog niet uitgevoerd worden bij de officiële herdenkingen in de stad. 'Het zou daar prima passen natuurlijk, maar helaas waren we te laat', zegt Armin.

'Ik ben gaan nadenken over wat ons in Arnhem nou verbindt. Natuurlijk is dat de Rijn, maar zeker ook de oorlogsgeschiedenis. Ik sprak met mijn oude moedertje en die vertelde over mijn opa. Hij was een van de laatste stadsboeren in Arnhem. Op de ochtend van de Slag om Arnhem ging hij zijn koeien melken. Hij wist natuurlijk niet wat er zou komen. En tijdens het melken is de slag om Arnhem uitgebroken en hij heeft de hele dag met een ijzeren emmer op zijn hoofd in een greppel gelegen. Pas 's avonds is hij door iemand met gevaar voor eigen leven met een bootje opgehaald en is hij door de brandende stad terug naar huis gegaan', vertelt Armin over hoe het lied tot stand kwam.

Vanzelfsprekend

Armin werkte het lied uit met zangeres Elles Springs uit Elst en gitarist Mark de Grauw. 'Als je die verhalen hoort besef je dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Dan denk ik ook aan mijn zoon. We wilden het liedje ook graag naar het nu trekken', vertelt De Grauw. 'Toen vluchten Arnhemmers de stad uit. Nu maken Syrische mensen de barre tochten om ergens te komen waar het veilig is. Het nummer gaat ook over wat we zelf zouden doen. Zouden wij willen vechten voor iemand anders in een ver land? Canadezen, Poolse jongens deden dat. Zo vanzelfsprekend is het niet om dat te doen. Daarom is het lied ook in het Engels uitgebracht als 'The Bridge'.'

Tegenvaller

Dat het lied niet gespeeld zal worden bij de officiële herdenkingen is een tegenvaller voor de muzikanten. 'We gaan het helaas nog niet uitvoeren. Het is eigenlijk nog maar pas ontstaan. De organisaties hebben de programmering al een tijd rond. Wet, wet wet en André Hazes zijn allang vastgelegd.

The Brigde en De brug zijn de komende dagen te vinden op onder meer iTunes en Spotify.