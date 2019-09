VIDEO | Silvolde geniet van kermis zonder prikkels

Op de kermis in Silvolde vond zondag voor de allereerste keer in Oude IJsselstreek een prikkelarm uurtje plaats. Felle lichten werden gedoofd en harde muziek werd uitgezet om mensen die hier gevoelig voor zijn ook de kans te geven om te genieten van de attracties.

'Mensen met een beperking moeten ook kunnen genieten van een leuke dag', stelt Marloes Daniels van Oude IJsselstreek. 'Daarom besloten we het eens te proberen.'

Organisator Stichting Vrienden van Willem Tell werkte graag mee en besloot in overleg met de kermisexploitanten de felle lichten en harde geluiden één uur lang in de ban te doen. 'Vooral voor dat felle flitslicht zijn mensen erg gevoelig', vertelt secretaris Jurgen Terhorst, die aangeeft dat de attracties ook wat langzamer draaiden dan normaal. 'Als je om je heen kijkt, zie je allerlei blije gezichtjes. Dat vind ik prachtig om te zien.'

De tekst gaat verder onder het item.

Fred Overbeek legt uit wat het voor zijn dochter Lotte betekent: 'Zij heeft nogal last van externe prikkels en daar kan ze niet mee uit de voeten, vandaar dat we dit eens proberen. We zijn voor het eerst op een kermis en het bevalt uitstekend.' Overbeek hoopt dat andere kermissen in Oude IJsselstreek het voorbeeld volgen. 'Ik zou zeker aanbevelen om het te doen, zodat je een groter publiek bereikt.'

Kermis in Terborg

Terhorst wil volgend jaar weer een prikkelarm uur organiseren. 'Als je om je heen kijkt, kan je daar eigenlijk niet omheen.' Ook op de kermis in Terborg is zondagmiddag 6 oktober ruimte voor een uur zonder prikkels. 'Het is de bedoeling om ook bij andere organisaties te vragen of ze mee willen werken', vertelt Daniels van Oude IJsselstreek. 'Gezien het succes dat we hier hebben geboekt, kunnen we eigenlijk niet anders.'