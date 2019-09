Appels- en perenplukkers gezocht voor een huifbedrit

Deze stichting verzorgt huifbedrijdritten voor meervoudig complex gehandicapte kinderen op het terrein van Groot Schuylenburg in Apeldoorn. Petri van Ommen heeft in 2012 deze stichting opgezet toen zij met haar zoon Sidney, inmiddels 16 jaar, eerder altijd vanuit Apeldoorn naar Bennekom moest voor het huifbedrijden. Het afleggen van deze afstand was voor Sidney erg belastend en dus wilde zijn moeder kijken of er ook niet in Apeldoorn mogelijkheden waren.

Naast dat het liggen op een huifbed goed is voor het lichaam, geniet Sydney ook erg van de ritten met de paarden: 'Als hij de geur ruikt van de paarden en het huifbed ziet weet hij al wat er gaat gebeuren en heeft hij zoveel plezier', laat zijn moeder weten.

Hoge kosten

De Stichting Sidney and Friends zorgt ervoor dat naast Sidney nog 20 cliënten 25 keer per jaar kosteloos gebruik kunnen maken van de huifbedritten. Zij huren hier iemand voor in die op vrijdag een hele dag naar Groot Schuylenburg komt: 'De kosten voor 1 dag lopen op tot 400 euro. Wat het rijden zo duur maakt is vooral het onderhoud van de paarden, het huifbed zelf en het vervoer', laat Petri weten.

Plukloon

Aangezien de stichting geen subsidie krijgt moeten de vrijwilligers zelf een manier vinden om dit alles te kunnen financieren. Daarom zijn ze deze plukactie gestart. Petri: 'Vorig jaar heeft het plukken de stichting 5500 euro opgeleverd. Het is onze grootste actie en levert ons dan ook het meeste geld op. Het plukloon gaat volledig naar de stichting'.

Om zoveel mogelijk geld op te kunnen halen is de stichting op zoek naar mensen die mee willen plukken: 'Het is geen zwaar werk omdat het laagstambomen zijn. Het is vooral gezellig met elkaar', laat Dikkie weten.

Wilt u mee willen helpen plukken alle hulp is welkom. Er wordt nog tot 5 oktober geplukt. 'We zoeken plukkers ook al is het voor 1 ochtend, daar zijn we heel dankbaar voor'.

Tekst gaat onder deze video verder:

De pluktijdens zijn van 8.30 - 12.30 en van 13.00 uur tot 17.00 uur. Wilt u mee helpen met plukken? Graag van tevoren opgeven kijk voor meer informatie op de site van Gelderland helpt Vanavond besteedt het TV- programma Gelderland helpt aandacht aan de oproep van Stichting Sidney and Friends om 17.45 (ieder uur herhaald) bij Omroep Gelderland.