Gelderse Kamerleden mogen iemand meenemen naar de Troonrede, wie zijn dat en waarom?

Voor Esther Mirjam Sent (52) uit Nijmegen is het een extra bijzondere dag. Zij zit in de commissie van in- en uitgeleide en dat houdt in dat zij met prinses Laurentien de Troonzaal binnen loopt. 'Ik mag daarom geen hoed op, dus dat is weer een zorg minder', vertelt Sent die al sinds 2011 voor de PvdA in de Eerste Kamer zit.

Niet op de sleep van Máxima stappen

Sent heeft een rode jurk laten maken door de Arnhemse mode-ontwerper IrvinX. Is ze niet zenuwachtig voor deze bijzondere taak? 'Nee, ik ben niet zenuwachtig. 's Ochtends repeteren we alles. Ik weet wel dat verschillende collega's in het verleden op de sleep van Máxima hebben gestaan, maar daar kom ik nu niet dichtbij in de buurt.'

Sent neemt vandaag haar vader mee naar de Troonrede. 'Hij heeft mij geïnspireerd om met een sociaal-democratisch hart de politiek in te gaan. Hij was zelf ook actief als PvdA-raadslid in de gemeentes Rheden en Rijnwaarden. Het is alleen nog de vraag of zijn gezondheid het toestaat om mee te gaan, ik hoop het.'

Grote blauwe hoed

Hayke Veldman (49) uit Winssen neemt vandaag zijn vrouw Karin mee, laat hij weten als hij net weer een vergadering ingaat.

'Ze is te herkennen aan een grote blauwe hoed', laat het VVD-Kamerlid weten. 'Het is een hoed van de Fransman Celine Robert, gekocht bij Capello in Nijmegen. Karin is 1.90 meter, de hoed is hoog, dus samen is dat: lang!'

John Kerstens: dochter met kriebelhoest

'Ik ga samen met mijn dochter Anna Sophia, die nu 16 is (en in de vijfde klas van het Stedelijk Gymnasium Arnhem zit)', vertelt haar trotse vader John Kerstens (54), PvdA-Kamerlid uit Arnhem. 'Dat doe ik elk jaar, vanaf haar 12e. Als gezellig vader-dochteruitje. Alleen nog even afwachten of ze morgen beter is. Ze heeft last van een hardnekkige kriebelhoest, en dat is best lastig in de Ridderzaal. Maar zoals pubers altijd appen als je je als ouder ergens zorgen over maakt: komt goed!'

Remco Dijkstra (47) uit Lienden zit al 7 jaar voor de VVD in de Tweede Kamer. Het bijwonen van de Troonrede is voor hem niet nieuw dus. Hij is van plan om zijn vriendin mee te nemen, die hem ook in 2017 vergezelde naar de Ridderzaal. Remco Dijkstra laat op Instagram Stories van Omroep Gelderland zien hoe zijn Prinsjesdag eruit ziet.

De woordvoerder van Rob Jetten (32) uit Ubbergen laat weten dat de fractievoorzitter van D66 zijn zusje meeneemt om samen met haar de Troonrede bij te wonen.

Eerst naar de visagie en dan naar de Ridderzaal

Evert-Jan Slootweg (50) uit Bennekom is voor de tweede keer bij de Troonrede. De eerste keer nam hij zijn vrouw mee. 'Ze vond het heel indrukwekkend. Het is bijzonder om erbij te zijn. Je kent het uit je jeugd en daar zit je dan nu tussenin.'

Dit keer is het zijn oudste zoon Ruben van 19 die met het CDA-Kamerlid meegaat. 'Het is een heel programma. eerst gaan we met de fractie naar een viering in de Oecumenische Kerk in Den Haag. Daarna gaan we naar de visagiste, die ervoor zorgt dat je er deze dag op je best uitziet. Er worden foto's gemaakt van de hele fractie en je gaat samen op de foto met degene die je meeneemt naar de Troonrede.'

Nieke Hoitink sprak op Radio Gelderland met Evert-Jan Slootweg:

Slootweg heeft drie kinderen, maar er is volgens hem geen ruzie gemaakt over wie er mee mag naar Den Haag. 'Mijn oudste zoon heeft er ook meer belangstelling voor dan mijn jongste van 14. Ruben studeert Bedrijfskunde in Nijmegen en voor hem is het ook wat makkelijker om een dag vrij te maken om mee te gaan naar de Troonrede dan voor mijn kinderen op de middelbare school.'

Prinsjesdag is live te volgen via de NOS en vanaf 12.25 uur op NPO1.

De Troonrede wordt vanaf 13.15 uur uitgesproken.