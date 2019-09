Belangenvereniging tankstations: 'Accijnzen moeten omlaag nu olieprijs stijgt'

Nu een deel van de olieproductie is komen stil te liggen door een conflict in het Midden-Oosten, moet de overheid de accijnzen verlagen. Dat zegt een woordvoerder van de BETA, de belangenvereniging van tankstations, tegen Omroep Gelderland.

"De afgelopen tien jaar is de accijns op benzine van 70 cent naar 80 cent per liter gegaan, maar zakken doet de accijns eigenlijk nooit." De pomphouders hopen vooral dat de overheid rekening gaat houden met de grensregio. "Zowel aan de grens met België als met Duitsland is er een weglekeffect, maar de overheid kijkt daar steeds niet naar. Als mensen in het buitenland gaan tanken, doen ze daar ook de boodschappen of ze gaan een middagje winkelen. Dus de invloed gaat veel verder dan de brandstofprijs."

Irene ten Voorde in gesprek met BETA-woordvoerder Tim Schoenmakers:

Morgen is het Prinsjesdag en maakt het kabinet alle plannen en bijbehorende kostenplaatjes bekend. "Dat is spannender dan wat er in Saudi-Arabië gebeurt", zegt woordvoerder Tim Schoenmakers van de BETA. "We maken ons geen zorgen over de olieprijs, die is net als het weer. Het is nu bewolkt en morgen kan het weer zonnig zijn. Ondernemers hebben hier ook geen enkele invloed op, die moeten het maar accepteren."

Droneaanval

De invloed van de droneaanval op twee olie-installaties die aan het conflict vooraf ging, is volgens hem aan de pomp nu nog niet merkbaar. "Ik heb wat prijzen opgevraagd, maar er is nu nog niks te merken. Zo snel gaat dat niet. Er is nu nog genoeg in voorraad, maar daarna gaat de prijs wel omhoog. Vermoedelijk eind deze week." Met hoeveel de brandstofprijzen omhoog zullen gaan kon hij nog niet zeggen.

Ook individuele pomphouders maken zich zorgen. "Ik ben nu al 20 cent duurder dan in Duitsland. Als de brandstofprijzen verder stijgen, kost mij dat klanten", zegt een pomphoudster uit Millingen aan de Rijn, vlakbij de grens met onze oosterburen, tegen Omroep Gelderland. "Ik zie nu al automobilisten voorbijkomen die een paar kilometer doorrijden en in Duitsland gaan tanken." De pomphoudster broedt op creatieve plannen. "Ik ga met het hoofdkantoor overleggen. Misschien kan ik acties beginnen, een soort happy hour."