Tafelorganisatoren gezocht voor Arnhem in Dialoog

Van 1 tot 10 november gaat Arnhem voor de tiende keer in dialoog. Op verschillende plekken van huiskamers tot clubgebouwen gaan mensen met elkaar een dialoog voeren. Dit jaar is het thema ‘Van wijkbewoner tot wereldburger’. Om zoveel mogelijk mensen de kans te geven de kracht van de dialoog te ervaren willen we het aantal tafels dit jaar uitbreiden. Daarom zijn we op zoek naar nieuwe tafelorganisatoren!

Als tafelorganisator biedt je ruimte aan maximaal 8 personen in bijvoorbeeld je schuur of je woonkamer en leidt je zelf het gesprek of laat je dit doen door een van de beschikbare gespreksleiders. Lijkt je dit leuk? Op 21 september organiseren we een korte informatieavond voor tafelorganisatoren.

Heeft u een leuke ruimte in huis en lijkt het u leuk om in dialoog te gaan? Reageer dan hieronder.