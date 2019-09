Overheid moet geen zorgtaken uitvoeren, vindt Arnhems college

Het is onwenselijk als de overheid zelf zorgtaken uit gaat voeren. De overheid is namelijk niet inhoudelijk deskundig. Ook de vele partijen, locaties en de duizenden werknemers maken het ingewikkeld. Dat laat het Arnhemse college weten naar aanleiding van een onderzoek over de marktwerking bij beschermd wonen.

door Huibert Veth

Beschermd wonen is bedoeld voor mensen vanaf 18 jaar die vanwege psychische of psychosociale problemen niet meer zelfstandig kunnen wonen. Voor de zomer sprak de gemeenteraad over de misstanden in deze sector, die naar voren kwamen in onderzoek van Omroep Gelderland. Er zou onder meer sprake zijn van drugsgebruik, wapenincidenten, agressie en ongeschoold personeel.

De gemeenteraad droeg het stadsbestuur toen op om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de marktwerking uit het beschermd wonen te halen. Dit vanwege de 'perverse prikkels, zoals marktaandeel en concurrentie'. De markt volledig wegnemen door de zorg zelf te organiseren, ziet het college niet zitten. Deze mogelijkheid is dan ook niet verder onderzocht.

'Een blamage'

'Een blamage', vindt fractievoorzitter Coen Verheij (PVV). 'Ik kan me niet herinneren dat de raad naar die mening heeft gevraagd. Het college voert deze opdracht gewoon niet uit. Wij zijn erg benieuwd naar de mogelijkheden om de zorg zelf lokaal of regionaal te organiseren.'

'Waar is de onderbouwing?'

Ook GroenLinks-raadslid Maud Dolsma vindt dat het lokaal organiseren van zorg 'vrij makkelijk' als onwenselijk door het college van tafel wordt geschoven. 'Waar is het onderzoek dat deze uitspraak onderbouwt?' De zorg is volgens Dolsma nu te veel een markt. 'En daar moet verandering in komen.'

Het college heeft wel drie mogelijkheden vergeleken om de marktwerking te verminderen. Namelijk de huidige 'open markt', met relatief weinig regulering. De 'semi-open markt', met een strenge selectie op kwaliteit en dienstverlening van zorgaanbieders. Na de selectie van de aanbieders wordt de 'markt' gesloten. Of de 'Europese aanbesteding', waarbij het aantal aanbieders verder wordt beperkt door een selectie vooraf.

'Markt, markt en markt'

'Markt, markt, en een heel klein beetje minder markt', typeert raadslid Sarah Dobbe (SP) de onderzochte opties. 'Europees aanbesteden als manier om de markt uit de zorg te halen? Dat is ronduit absurd, want tijdens die aanbestedingen is het juist een grote concurrentieslag.'

Het college wil nu gaan voor de 'semi-open markt'. Daarnaast wil ze onderzoek doen om vanaf 2022 Europees te gaan aanbesteden. 'Het college heeft een punt', zegt raadslid Talip Aydemir (DENK Verenigd Arnhem). 'Zo kunnen wij de kwaliteit verhogen en kosten dekken.'

'Kleine partijen krijgen kans'

VVD-raadslid Karin Kalthoff vindt ook dat de overheid zelf geen zorgtaken moet uitvoeren. Zij wijst op de huidige voordelen waarbij meer en ook kleinere partijen een kans krijgen. Volgens haar zijn de kwaliteitseisen en monitoring voor zorgaanbieders inmiddels aangescherpt. 'Dat is een goede zaak.'

Dobbe wil opnieuw in debat over het onderwerp. Zij wil van het college weten waarom zij 'tal van mogelijkheden' om marktwerking uit de zorg te halen niet heeft bekeken, of 'zonder onderbouwing terzijde heeft geschoven'.

Zie ook:

Dit is een verhaal van De Belofte , ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier