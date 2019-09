Als dove naar een muziekfestival? Op Appelpop vertaalt een gebarentolk de muziek

Mirjam Stolk en haar collega's waren namelijk aanwezig op het festival. Mirjam is tolk Nederlandse Gebarentaal. Ze stonden dit jaar voor de tweede keer op Appelpop. 'We hebben gemerkt dat er dit jaar weer interesse was vanuit de dovengemeenschap om te komen. Dus we hebben besloten weer contact op te nemen met de organisatie en die vond het heel leuk. Ook omdat ze vorig jaar ook duidelijk hebben gezien dat we er waren', legt de gebarentolk uit.

Muziek vertalen

Bezoekster Janine is zwaar slechthorend en was voor het eerst op Appelpop met een tolk. 'Ik ben fan van festivals en wil alle muziek volgen', vertelt ze. 'Ik vind het belangrijk dat de muziek ook aanwezig is zodat ik de tekst makkelijk kan volgen.' Janine hoort wel een beetje de muziek, maar de tekst kan ze niet verstaan. Met de tolk kan ze de tekst wel verstaan. Zonder de tolk op een festival kan ze niet. 'Anders was ik niet hier naartoe gegaan.'

De tolken kunnen eigenlijk alle muziek vertalen. 'Het is altijd wel prettig om van tevoren te weten wat ze gaan doen. Nu is het zo dat we het van Douwe Bob niet precies weten. Dus we hebben een hele lijst met muziek en testen in de tablet gezet. Op die manier gaan we het er het beste van maken.'

