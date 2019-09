LIVEBLOG | Herdenking luchtlandingen boven Ginkelse Heide en Driel

16.30 Nijmegen eert de geallieerde bevrijders uit de Tweede Wereldoorlog zaterdagavond met een bijzondere wandeling over De Oversteek, de nieuwe brug over de Waal. Op die plek probeerde de Amerikaanse 82nd Airborne Division in september 1944 in canvas bootjes de rivier over te steken om de Waalbrug te veroveren op de Duitsers. Daarbij kwamen 48 manschappen om het leven. Sinds de opening van De Oversteek in 2013 maken veteranen elke dag een erewandeling over de brug. Voor de zogeheten Sunset March hebben zich al een kleine tweeduizend mensen aangemeld. Tijdens de wandeling worden de namen van de 48 slachtoffers geprojecteerd.

16.10 De 97-jarige veteraan Sandy Cortmann is de held van de herdenking van dit jaar. Eerder kon je hier zien hoe hij landde op de Ginkelse Heide. In dit filmpje zijn reactie. 'Ik doe dit nooit weer!'

16.08 Wat vond deze burgerpara eigenlijk van zijn sprong?

16.05 Onder luid applaus leggen Poolse veteranen (met enige hulp) een krans in Driel.

16.00 De gemeente Ede laat weten dat over de gehele dag bijna 100.000 bezoekers de droppings en plechtigheden hebben bijgewoond.

15.57 Ook minister Ank Bijleveld van Defensie is in Driel. Ze eert in haar toespraak de Polen die op 21 september 1944 sprongen boven Driel. 'Deze Polen vochten als leeuwen. Iedereen die militairen kent, weet dat hun loyaliteit enorm is. Ze doen wat hen gevraagd wordt. Ze gaan door waar anderen stoppen.'

15.29 De herdenking in Driel is begonnen, want prins Charles is er.

15.12 Burgemeester Marcouch van Arnhem reageert op Facebook op de weigering van veteranen bij Bridge to Liberation, vrijdagavond.

15.05 De laatste massdropp boven de Ginkelse Heide begint bijna. Deze foto komt uit Driel waar de herdenking nog niet is begonnen.

15.03 Vliegtuigen vliegen over in Driel. Het wachten is prins Charles die de herdenking bijwoont.

14.46 Het applaus. Daar schiet je toch van vol?

14.40 Leden van het Poolse orkest Promyki Krakowa dat in Driel te gast is.

14.38 Gevalletje mazzel voor het museum in Schaarsbergen.

14.30 Gisteravond het concert bij de John Frostbrug in Arnhem niet kunnen horen en zien? We hebben de audio. Veel luisterplezier.

14.22 Kippenvel in de binnenstad van Arnhem.

13.57 Lest we forget. #Driel #Airborne75 (Lest we forget betekent Opdat wij niet vergeten.)

13.54 Waar al die para's vandaan komen? Nou, ze stijgen op in Eindhoven.

13.46 Begint u maar met tellen...

13.45 Een radioverslag van Vera Eisink van de dropping boven Driel. Het gaat om twintig para's die springen.

13.30 Dit is meer dan een held. Sandy Cortmann van 97 is gewoon gesprongen boven de Ginkelse Heide.

13.38 De eerste para's zijn geland in Driel.

13.30 Deze dranghekken kunnen de druk niet aan.

13.26 WAUW!

13.23 Nog even en de dropping boven Driel begint.

13.13 Op Instagram staan fraaie foto's van de herdenkingen rond Airborne. Klik hier maar eens.

13.10 De derde massdropp boven Ede begint om 15.00 uur.

13.07 De dropping boven Driel begint om 13.30 uur. Aan de Boltweg hebben vele mensen zich verzameld.

13.05 Er is extra inzet van de politie en handhavers van de gemeente Ede bij het NS station Ede-Wageningen, evenals bij de spoorwegovergang van de Wijde Veldweg. Het is daar erg druk en het gevaar is dat spoorwegovergangen worden bevolkt. 'Steek niet over als de spoorbomen naar beneden zijn. Al staat u in de file, stop vóór de overgang en wacht tot u helemaal kunt oversteken', waarschuwt de gemeente Ede.

13.03 Er zijn muzikale Poolse gasten in Driel.

12.50 Straks beginnen de droppings boven Driel. Een kinderkoor oefent een optreden voor prins Charles die de plechtigheid in Driel bijwoont.

12.47 Hij is inmiddels 97 jaar, Airborne-veteraan Sandy Cortmann. 75 jaar na dato was hij voor het eerst terug in ons land.

12.37 Terug naar gisteravond. Vier Britse oorlogsveteranen uit Birmingham van de '1944 Alliance Normandy-Market Garden' zijn vrijdagavond bij de Airborne-herdenking in Arnhem. Er was geen plek meer voor ze in de vip-ruimte in de Berenkuil omdat ze geen toegangspas hadden. Volgens de gemeente was de maximale capaciteit in de speciale ruimte al bereikt. Lees hier het verhaal.

12.23 De gemeente Ede stelt het aantal bezoekers van de luchtlandingen en de herdenking op de Ginkelse Heide bij naar 45.000. Eerder had het ANP het over circa 100.000 bezoekers.

12.15 In haar toespraak stond minister van Defensie Bijleveld stil bij veteraan Stephen Morgan. Dit is zijn verhaal.

12.06 Prins Charles legt de eerste krans tijdens de plechtigheid op de Ginkelse Heide. Prinses Beatrix kijkt toe.

11.57 Deze veteraan luistert aandachtig.

11.54 Mooi...

11.51 Er zijn ongeveer 100.000 mensen bij de officiële herdenking van de luchtlandingen op de Ginkelse Heide.

11.48 Burgemeester Verhulst van Ede zei in zijn toespraak trots te zijn dat Market Garden vandaag met ooggetuigen kan worden gedeeld.

11.42 Minister van Defensie Ank Bijleveld voert het woord.

11.40 Burgemeester René Verhulst van Ede houdt een toespraak.

11.35 De dropping boven Driel is uitgesteld en begint nu om 13.30 uur.

11.33 Bezoekers van de Ginkelse Heide die eigenlijk met bussen zouden worden vervoerd naar de herdenking, moeten lopen. Ze zijn soms een uur onderweg.

11.30 Prins Charles en prinses Beatrix zijn aangekomen op de Ginkelse Heide.

11.25 Het bestuur van de herdenking in Driel heeft honderd extra vrijwilligers moeten optrommelen vanwege de komst van prins Charles. 'Wij zijn blij en vereerd dat hij komt', zegt een bestuurslid. Precies 75 jaar geleden werden bij Driel ongeveer 1000 Poolse parachutisten van de 1ste Poolse Onafhankelijke Parachutistenbrigade onder leiding van generaal-majoor S.F. Sosabowski afgeworpen. De Polen moesten met het Drielse veer de Neder-Rijn oversteken om de bijna geheel omsingelde Britse luchtlandingstroepen in Oosterbeek te versterken.

De operatie gaat mis en de Britse generaal Montgomery geeft de Polen de schuld. Pas in 2005 werd de grote inzet van de Polen tijdens Market Garden officieel erkend. De Nederlandse regering kende aan Sosabowski de Militaire Willems-orde en de Bronzen Leeuw toe. Die laatste onderscheiding is een onderscheiding voor zeer grote moed. De postume uitreiking was op 31 mei 2006.

Of de komst van Charles geldt als eerherstel voor de Polen, wil het bestuurslid in Driel niet zeggen. Hij waagt zich niet aan een politieke uitspraak.

11.10 Voetballer van Vitesse Max Clark beleeft deze week anders dan anders. De Engelse linksback van de Arnhemse club heeft veel interesse in Market Garden en bezocht met zijn opa deze week het Airborne Museum in Oosterbeek.

11.08 En publiek blijft maar komen.

11.05 Ook burgerparachutisten doen mee aan de activiteiten. Gisteren sprongen ze boven Wolfheze.

10.57 Wij leggen alles voor je vast. TV Gelderland is nu live en vanavond kun je kijken naar 75 Jaar vrijheid.

10.53 Wil je een boete, stuur dan bij Ede drones de lucht in. Rond de Ginkelse Heide geldt een volledig droneverbod. Politie en defensie controleren. Een overtreding kan oplopen naar 7.800 euro.

10.50 Parachutisten met een Duitse parachute springen niet. Er staat te veel wind voor deze parachutes zonder gaten. Para's lopen de kans horizontaal te landen en dat is te gevaarlijk.

10.46 Gehoord op de redactie: 'De Ginkelse Heide is alleen per parachute bereikbaar.'

10.45 De rechtstreekse uitzending op TV Gelderland is begonnen. Erik van der Pol presenteert.

10.42 De gemeente Ede meldt dat twee para's gewond zijn geraakt tijdens hun landing. Een van hen heeft een gebroken been en is onderweg naar het ziekenhuis.

10.40 Je bent nooit te oud om te springen. Tom Rice (98) sprong 75 jaar geleden tijdens Operatie Market Garden boven Groesbeek. Die sprong herhaalde hij deze week. Rice is niet van plan om te stoppen. Eerder dit jaar sprong Rice ook al tijdens de herdenking van D-Day in Normandië.

10.33 OPROEP VAN DE GEMEENTE EDE: KOM NIET MEER NAAR DE GINKELSE HEIDE, OOK NIET OP DE FIETS. HET IS TE DRUK.

10.30 Hoe druk het is op de wegen naar Ede? Nou, zo druk. Zelfs een file op het fietspad!

10.27 Collega Marc Loeven stuitte op deze fraaie colonne.

10.17 Houd je alsjeblieft aan de regels. We willen geen ongelukken vandaag (en op andere dagen ook niet).

10.12 Mooie beelden, hè. Misschien wil je zelf leren parachutespringen. Dat kan bijvoorbeeld in Teuge.

10.07 Je kunt nu al via een livestream kijken naar de luchtlandingen. Ook via ons YouTube-kanaal kun je meekijken.

10.05 Bij het concert in Arnhem waren vrijdagavond enkele tienduizenden mensen.

10.01 Een jonge fan.

9.59 De eerste para's zijn inmiddels gesprongen en geland.

9.52 Market Garden wordt 75 jaar herdacht met tal van activiteiten. Gisteravond was bij de John Frostbrug het Bridge to Liberationconcert. En daar werden twee Britse veteranen geweigerd.

9.45 Wil je naar de luchtlandingen bij Ede? Laat de auto thuis en pak de fiets, zegt de politie. Of kijk tv. Wij zenden de luchtlandingen live uit vanaf 10.45 uur.

9.40 Market Garden, wat was dat ook nog maar? Kijk hier naar Operatie Market Garden voor dummies.

9.35 Deze bezoekers zijn verzekerd van een fantastisch uitzicht.

9.25 Het is al erg druk op de wegen naar Ede.

9.15 Goedemorgen! Welkom op het liveblog. Hier vindt u vandaag niet alleen foto's en video's op de luchtlandingen, maar ook leuke berichten over de gebeurtenissen in deze herdenkingsmaand. Veel leesplezier.