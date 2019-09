Waarom je drie euro betaalt voor een biertje op Appelpop

Omroep Gelderland deed verslag van het festival en sprak met muziekprogrammeur Roderick Udo. Vooral de jeugd heeft kritiek op de prijs van een pintje. Udo snapt de kritiek, maar er is een keerzijde. 'Vroeger vond ik het ook niet echt leuk. Maar als je gaat nadenken: het zijn wel heel dure bands die hier staan.'

Artiesten als Racoon, Nielson en Rowwen Hèze speelden in Tiel. 'We hebben echt het budget nodig om al die bands bij elkaar te krijgen. Als je is gaat rekenen wat je voor een betaald festival zou betalen krijg je niet zo'n mooi programma bij elkaar.'

Vrijwilligers zijn erg belangrijk

Het organiseren van zo'n groot muziekfestival kost niet alleen veel geld, maar ook veel mensen. Een groot deel wordt gedaan door vrijwilligers. 'Er zijn meer dan zeshonderd vrijwilligers die dit festival mogelijk maken. Dat zorgt voor een bijzondere sfeer', legt de muziekprogrammeur uit.

Roderick Udo is het hele jaar bezig om de line-up van Appelpop samen te stellen. Hij bezoekt andere festivals en concerten. 'We maken een lijst met dingen die we graag willen. We bellen met de bookers en kijken of we die bands kunnen neerzetten. Dan gaan we bieden op die bands. Dan kijken we of we ons programma bij elkaar zullen krijgen zoals we dat graag willen.'

