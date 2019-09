Arnhemmer Jibbe Willems wint Gouden Krekel

Jibbe Willems uit Arnhem schrijft theaterstukken voor verschillende gezelschappen. Met het libretto van Jabber, oftewel de tekst van het muzikale theaterstuk, won hij in de categorie 'meest indrukwekkende podiumprestatie in het jeugdtheater'. De auteur is trots dat hij de Gouden Krekel gewonnen heeft. 'Het is een genre-overstijgende prijs want er zijn ook acteurs en vormgevers genomineerd. Dat maakt het extra bijzonder.'

Bizarre opdracht

Jabber is een muzikaal stuk over vier vogels in nestje. De acteurs zingen in een taal die niet bestaat. 'Het is een soort allegaartje van verschillende talen,' vertelt Willems. 'Josee Hussaarts, artistiek directeur van Kwatta, kwam naar mij toe met de vraag of ik een opera wilde schrijven in een taal die niet bestond. Dat leek me een vrij bizarre opdracht en daar hou ik wel van.'

Irene ten Voorde in gesprek met Jibbe Willems:

'Taalvirtuoos'

De jury roemde Willems om zijn creativiteit. 'Met zijn libretto voor Jabber zoekt taalvirtuoos Jibbe Willems de grenzen van ons taalgebied niet alleen op, hij springt er behendig overheen. Voor zijn Jabbertaal shopt hij uiterst creatief in verschillende Europese talen. Het actuele thema van de vluchtelingenproblematiek wordt zo voor iedereen verstaanbaar.'

Het stuk wordt inmiddels ook in andere landen opgevoerd. 'Het begon als een experiment en inmiddels heeft het in China en Egypte gespeeld en volgend jaar gaat het naar Broadway', vertelt Willems. 'Dus het is een heel gaaf traject geworden. Dat is gewoon geweldig.'