Burgemeester praat met buurtbewoners over dood Ermelose vrouw

Burgemeester André Baars van Ermelo spreekt maandagavond bewoners in de buurt van de Magnolialaan, waar woensdag een 57-jarige bewoonster dood is aangetroffen. De buurt is erg aangedaan door het overlijden van de vrouw en de arrestatie van haar 61-jarige echtgenoot, op verdenking van betrokkenheid bij haar dood.

“Woensdagavond ontving ik het trieste bericht dat een inwoonster van de Magnolialaan in Ermelo om het leven is gekomen. Wat zich precies heeft afgespeeld in de woning wordt onderzocht door de politie en het Openbaar Ministerie. Ik begrijp goed dat dit veel emoties oproept bij buurtbewoners", schrijft de burgemeester op de gemeentelijke Facebook pagina.

De burgemeester tempert wel verwachtingen dat hij meer informatie kan geven over het onderzoek. "Als uw burgemeester leef ik erg mee met nabestaanden, vrienden, kennissen en buren. In overleg met een contactpersoon uit de buurt zal ik maandagavond met enkele buurtbewoners praten hierover. Over het onderzoek kan ik uiteraard niets zeggen, dat is voorbehouden aan het Openbaar Ministerie.”

De politie publiceerde zaterdag een lijst met vragen en antwoorden op politie.nl toen bleek dat het incident veel impact had in de buurt. Op veel vragen naar wat er is gebeurd, kan de politie namelijk geen antwoorden geven.